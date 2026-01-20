Μενού

Μπασκετική έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη: Ερντογάν και Σακίλ στο ίδιο παρκέ

«Φιλικό ματς» Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Σακίλ Ο’Νιλ στην Κωνσταντινούπολη, με υπογεγραμμένες μπάλες, χειραψίες και φωτογραφίες.

Reader symbol
Newsroom
Σακίλ ο νίλ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν
Σακίλ Ο’Νιλ και Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν | X / @RTErdogan
  • Α-
  • Α+

Μια απρόσμενη αλλά εντυπωσιακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο με τον θρυλικό Σακίλ Ο’Νιλ.

 

Ο πρώην αστέρας του NBA επισκέφθηκε το Κέντρο Ανάπτυξης της Τουρκίας και δεν άργησε να φορέσει τα αθλητικά του για έναν φιλικό αγώνα με τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο Ερντογάν μοιράστηκε τη στιγμή στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες όπου οι δύο άνδρες παίζουν μπάσκετ, ανταλλάσσουν χειραψίες και υπογεγραμμένες μπάλες.

Τον πρόεδρο συνόδευε ο Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MİT). Το σκορ του αγώνα παραμένει… μυστήριο.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ