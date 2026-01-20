Μπασκετική έκπληξη στην Κωνσταντινούπολη: Ερντογάν και Σακίλ στο ίδιο παρκέ

Μια απρόσμενη αλλά εντυπωσιακή συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο με τον θρυλικό Σακίλ Ο’Νιλ.

Ο πρώην αστέρας του NBA επισκέφθηκε το Κέντρο Ανάπτυξης της Τουρκίας και δεν άργησε να φορέσει τα αθλητικά του για έναν φιλικό αγώνα με τον Τούρκο πρόεδρο.

Ο Ερντογάν μοιράστηκε τη στιγμή στα κοινωνικά δίκτυα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες όπου οι δύο άνδρες παίζουν μπάσκετ, ανταλλάσσουν χειραψίες και υπογεγραμμένες μπάλες.

Τον πρόεδρο συνόδευε ο Ιμπραήμ Καλίν, επικεφαλής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (MİT). Το σκορ του αγώνα παραμένει… μυστήριο.