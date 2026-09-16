Μπεν Σόντερς: Νεκρός στα 43 του ο νικητής του πρώτου The Voice

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Νεκρός στα 43 του ο τραγουδιστής Μπεν Σόντερς, νικητής του πρώτου The Voice.

Σύμφωνα με τα ολλανδικά μέσα ο Σόντερς βρέθηκε νεκρός την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου σε λίμνη που βρίσκεται στο Ελστ στην Ολλανδία.

Οι Αρχές ανέσυραν τη σωρό του από τη λίμνη στις 1.20μ.μ., ενώ σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας στο People έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Το «The Voice of Holland» — η αρχική εκδοχή του franchise «The Voice» — έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά το 2010. Στη συνέχεια, η εκπομπή οδήγησε στη δημιουργία περισσότερων από 150 προσαρμογών του talent show σε όλο τον κόσμο.

Ο Μπεν Σόντερς υπήρξε ο πρώτος νικητής στην ιστορία του talent show.

Αποχαιρετώντας ο μουσικός και κάποτε coach του The Voice Μάρκο Μπορσάτο έγραψε για εκείνον:

«Αγαπημένε, ξεχωριστέ άνθρωπε - η καρδιά μου κλαίει!»

«Δεν μπορώ να βρω λόγια για το κενό που αφήνεις πίσω σου. Αγαπητή Janita, φίλοι και οικογένεια: σας εύχομαι τόση δύναμη καθώς αντιμετωπίζετε αυτή την τεράστια απώλεια», πρόσθεσε ο Borsato, αναφερόμενος στη μνηστή του Ben