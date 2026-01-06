Μπήκαν οι υπογραφές των «Προθύμων» για την Ουκρανία: Ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης μετά την ειρήνη

Μακρόν, Στάρμερ και φυσικά Ζελένσκι, οι «κεφαλές» της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν σήμερα (6/1) Τρίτη στο Παρίσι μια δήλωση προθέσεων για το ουκρανικό.
Στα πλάισια της συνάντησης κορυφής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», αποφασίστηκε η μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.
Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε επίσης στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας στη γαλλική πρωτεύουσα. Επανέλαβε από εκεί την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.
