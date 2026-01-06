Μπήκαν οι υπογραφές των «Προθύμων» για την Ουκρανία: Ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης μετά την ειρήνη

Μακρόν, Στάρμερ και φυσικά Ζελένσκι, οι «κεφαλές» της Γαλλίας, της Βρετανίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν σήμερα (6/1) Τρίτη στο Παρίσι μια δήλωση προθέσεων για το ουκρανικό.

Στα πλάισια της συνάντησης κορυφής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», αποφασίστηκε η μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε επίσης στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας στη γαλλική πρωτεύουσα. Επανέλαβε από εκεί την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Zelenskyy, Macron and Starmer sign a declaration of intent regarding multinational force deployment in Ukraine in the future at the meeting of the ‘coalition of the willing’ in Paris pic.twitter.com/CogafLIVgi — Dhairya Maheshwari (@dhairyam14) January 6, 2026