Μπήκαν οι υπογραφές των «Προθύμων» για την Ουκρανία: Ανάπτυξη πολυεθνικής δύναμης μετά την ειρήνη

Μακρόν, Στάρμερ και φυσικά Ζελένσκι υπέγραψαν σήμερα (6/1) Τρίτη στο Παρίσι μια κοινή δήλωση προθέσεων για το ουκρανικό.

Ζελένσκι και Μακρόν στο Παρίσι
Ζελένσκι και Μακρόν στο Παρίσι | AP
Στα πλάισια της συνάντησης κορυφής της λεγόμενης «Συμμαχίας των Προθύμων», αποφασίστηκε η μελλοντική ανάπτυξη πολυεθνικών δυνάμεων, ως εγγύηση ασφαλείας για την Ουκρανία μόλις επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός.

Σημειώνεται πως ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε επίσης στη συνάντηση των ηγετών της Συμμαχίας στη γαλλική πρωτεύουσα. Επανέλαβε από εκεί την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης και στήριξης των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

 

