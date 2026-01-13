Μπιλ Άκμαν: Ο μεγιστάνας δώρισε 10.000 δολάρια στον πράκτορα της ICE που σκότωσε τη Ρενέ Γκουντ

Ο Μπιλ Άκμαν (Bill Ackman) έκανε δωρεά 10.000 δολαρίων σε λογαριασμό GoFundMe για την υποστήριξη του πράκτορα της ICE που δολοφόνησε τη Ρενέ Νικόλ Γκουντ.

Η Γκουντ πέθανε λίγα τετράγωνα μακριά από το σπίτι της, αφού πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε από τον πράκτορα της ICE, Τζόναθαν Ρος, την Τετάρτη (7 Ιανουαρίου) στη Μινεάπολη της Μινεσότα, προκαλώντας οργή σε όλες τις ΗΠΑ.

Πλάνα που έλαβαν πρόσβαση τα πρακτορεία ειδήσεων φαίνεται να δείχνουν τις τελευταίες στιγμές της Γκουντ πριν από τον θάνατό της. Πολλοί ηγέτες πολιτειών έχουν δηλώσει ότι η Good βρισκόταν στο σημείο της επιδρομής της ICE ως νομικός παρατηρητής, δηλαδή εθελόντρια που παρακολουθεί την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας κατά τη διάρκεια διαμαρτυριών και επιχειρήσεων.

Μπιλ Άκμαν: Στο πλευρό του δολοφόνου ο μεγιστάνας

Όταν η 37χρονη μητέρα τριών παιδιών, η οποία ήταν άοπλη, προσπάθησε να φύγει με το αυτοκίνητο, ο αστυνομικός πυροβόλησε επανειλημμένα μέσα από το πλαϊνό της παράθυρο. Οι αρχές ισχυρίστηκαν ότι προσπάθησε να πατήσει τον αστυνομικό, κάτι που έχει διαψευθεί από πλάνα του συμβάντος.

Διαβάστε ακόμα: Καγκελάριος Μερτς: «Ίσως ζούμε τις τελευταίες ημέρες του ιρανικού καθεστώτος»

Δημιουργήθηκε τελικά μια σελίδα δωρεών για τον Ρος, και μία από τις μεγαλύτερες προήλθε από τον Άκμαν, έναν δισεκατομμυριούχο διαχειριστή hedge fund και ιδρυτή της εταιρείας διαχείρισης επενδύσεων Pershing Square Capital Management.

Ο Άκμαν τελικά εμφανίστηκε και επιβεβαίωσε ότι η δωρεά των 10.000 δολαρίων προερχόταν από αυτόν, σε μια δήλωση που εκδόθηκε στο X.

Έγραψε: «Πιστεύω ακράδαντα στην νομική μας αρχή, ότι κάποιος είναι αθώος μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Για τον σκοπό αυτό, υποστήριξα το gofundme για τον Jonathan Ross και σκόπευα να υποστηρίξω με παρόμοιο τρόπο το gofundme για την οικογένεια της Renee Good (το gofundme της είχε κλείσει όταν προσπάθησα να παρέχω υποστήριξη)».

«Όλη η κατάσταση είναι μια τραγωδία. Ένας αστυνομικός που κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να κάνει τη δουλειά του», έγραψε ο Άκμαν, για τον πράκτορα που, σημειωτέον, χωρίς να χτυπηθεί καν από το όχημα της Γκουντ, την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής φωνάζοντας «μωρή σκύλα», ενώ κατόπιν, μαζί με τους συναδέλφους του, εμπόδισε γιατρούς επί του σημείου να της παρέχουν πρώτες βοήθειες.

Υπό το φως της υποστήριξης του κοινού, η χήρα της κας Γκουντ, Μπέκα, μοιράστηκε μια συγκινητική δήλωση μέσω του MPR News, εξηγώντας ότι η δολογονημένη δασκάλα αφήνει πίσω της τρία παιδιά, με το μικρότερο να είναι έξι ετών, το οποίο έχει ήδη χάσει τον πατέρα του.