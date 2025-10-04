«Μπίμπι, να η ευκαιρία σου»: Ο Τραμπ στη μέση, και η συμφωνία Χαμάς - Ισραήλ πιο κοντά από ποτέ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο Axios το Σάββατο ότι «είμαστε κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τη Χαμάς για τη Γάζα και είπε ότι θα πιέσει για την ολοκλήρωσή της τις επόμενες ημέρες.

«Είπα, "Μπίμπι, αυτή είναι η ευκαιρία σου για νίκη". Δεν είχε πρόβλημα. Πρέπει να το αποδεχτεί. Δεν έχει άλλη επιλογή. Μαζί μου, πρέπει να είσαι μια χαρά», ήταν τα λόγια του Τραμπ, σύμφωνα με το μέσο.

Τα δημόσια μηνύματά του και η παρασκηνιακή διπλωματία του έφεραν το Ισραήλ και τη Χαμάς πιο κοντά από ποτέ στον τερματισμό της γενοκτονίας που ξεκίνησε σχεδόν ακριβώς πριν από δύο χρόνια με τις επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Τραμπ - Χαμάς - Ισραήλ: Οι κινήσεις των τριών πλευρών

Από το πρωί του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός είχε μεταβεί σε αμυντικές επιχειρήσεις στη Γάζα και είχε σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές πέραν εκείνων που ήταν απαραίτητες για την προστασία των δυνάμεών του, υποστήριξε ο IDF.

Διαβάστε ακόμα: Νετανιάχου: «Η Χαμάς θα αφοπλιστεί και η Γάζα θα αποστρατικοποιηθεί»

Αυτό συνέβη μετά την έκκληση του Τραμπ προς το Ισραήλ την Παρασκευή να σταματήσει τις επιδρομές του και να ξεκινήσει συνομιλίες με τη Χαμάς για την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επιβεβαίωσε ότι σταμάτησε την ισραηλινή επίθεση για να «προετοιμαστεί για την άμεση εφαρμογή της πρώτης φάσης του Σχεδίου Τραμπ για την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», ανέφερε το γραφείο του.

Χαμάς - Η πραγματικότητα στη Γάζα

Παρά τις απαιτήσεις του Τραμπ, το Ισραήλ συνέχισε να χτυπά τη Λωρίδα της Γάζας και να πολιορκεί την πόλη της Γάζας το Σάββατο.

Τουλάχιστον έξι Παλαιστίνιοι άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, σκοτώθηκαν σε ισραηλινές επιδρομές σε ένα σπίτι στην πόλη της Γάζας και σε μια σκηνή που στέγαζε εκτοπισμένους στο αλ-Μαουάσι.

Μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσαν επίσης μια συγκέντρωση ανθρώπων κοντά σε ένα αρτοποιείο στο κέντρο της πόλης της Γάζας, σκοτώνοντας «δεκάδες» ανθρώπους, σύμφωνα με το Wafa, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά, Αβιχάι Αντράι, προειδοποίησε τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στη βόρεια Γάζα ή στην πόλη της Γάζας, όπου εξακολουθούν να επιχειρούν ισραηλινά στρατεύματα, σε ανάρτηση στο X το Σάββατο το πρωί.

Η Χαμάς συμφώνησε να απελευθερώσει και τους 48 εναπομείναντες ομήρους και να παραδώσει την κυβερνητική εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ζήτησε διαπραγματεύσεις για άλλα μέρη της πρότασης . Ο Τραμπ δήλωσε ότι με βάση την απάντηση της Χαμάς, ήταν έτοιμη για ειρήνη.

Πηγές: AXIOS, Guardian