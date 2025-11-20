Αν και ολιγόλεπτο, το μπλακ άουτ που «χτύπησε» σήμερα (20/11) τμήματα του Παρισιού και της γειτονικής περιοχής Hauts-de-Seine, προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και πολλά νοικοκυριά δεν έχουν ακόμη αποκατασταθεί.

Τουλάχιστον, 170.000 σπίτια έμειναν χωρίς ρεύμα από τις 05:38,σύμφωνα με το Reuters. Εκτός από μεγάλο αριθμό σπιτιών, η διακοπή ρεύματος έθεσε επίσης εκτός λειτουργίας τα φανάρια και τον οδικό φωτισμό. Ορισμένες γραμμές του μετρό και των προαστιακών τρένων επίσης σταμάτησαν να λειτουργούν.

Τα τμήματα της πόλης, «έμειναν στο σκοτάδι» για περίπου πέντε λεπτά. Η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος αποκαταστάθηκε γρήγορα και στις 06:50 GMT μόνο περίπου 2.600 νοικοκυριά παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, σύμφωνα με την RTE, η οποία συνδέει συνέδεσε τη βλάβη με τεχνικό επεισόδιο στον ηλεκτρικό υποσταθμό του Ισί-Λε-Μουλινό, νοτιοδυτικά της γαλλικής πρωτεύουσας.

Ο γαλλικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας Enedis δήλωσε νωρίτερα ότι αναμενόταν η πλήρης αποκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έως τις 08:00 GMT.

