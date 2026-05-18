Μενού

«Μπλόκο» Ισραήλ στην Flotilla: Απαιτεί την άμεση απελευθέρωση 9 Ιταλών ο Ταγιάνι

Ο Ιταλός ΥΠΕΞ, Ταγιάνι ζητά από το Ισραήλ την άμεση απελευθέρωση 9 Ιταλών της Global Sumud Flotilla βάσει του διεθνούς δικαίου.

Reader symbol
Newsroom
Αντόνιο Ταλιάνι
Αντόνιο Ταλιάνι | Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ζήτησε σήμερα από τις αρχές του Ισραήλ «να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετείχαν στην αποστολή Global Sumυd Flotilla και να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν, όπως είχε συμβεί πριν από λίγες εβδομάδες».

«Παρακολουθούμε αυτήν την υπόθεση από την περασμένη νύχτα, με τη δραστηριοποίηση των πρεσβειών μας στο Τελ Αβίβ και στην Κύπρο.

Εξ όσων γνωρίζουμε, οι Ιταλοί υπό προσωρινή κράτηση φέρονται να είναι εννέα. Ζητάμε να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

«Στείλαμε στο Ισραήλ ένα σαφές μήνυμα: πρέπει να φροντίσουν να σεβαστούν τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Ταγιάνι.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ