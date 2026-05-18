«Μπλόκο» Ισραήλ στην Flotilla: Απαιτεί την άμεση απελευθέρωση 9 Ιταλών ο Ταγιάνι

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι, ζήτησε σήμερα από τις αρχές του Ισραήλ «να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματα των Ιταλών πολιτών που μετείχαν στην αποστολή Global Sumυd Flotilla και να αφεθούν ελεύθεροι το συντομότερο δυνατόν, όπως είχε συμβεί πριν από λίγες εβδομάδες».
«Παρακολουθούμε αυτήν την υπόθεση από την περασμένη νύχτα, με τη δραστηριοποίηση των πρεσβειών μας στο Τελ Αβίβ και στην Κύπρο.
Εξ όσων γνωρίζουμε, οι Ιταλοί υπό προσωρινή κράτηση φέρονται να είναι εννέα. Ζητάμε να αφεθούν άμεσα ελεύθεροι», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.
«Στείλαμε στο Ισραήλ ένα σαφές μήνυμα: πρέπει να φροντίσουν να σεβαστούν τους κανόνες και το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Ταγιάνι.
