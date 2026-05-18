Global Sumud Flotilla: Στους 100 οι συλληφθέντες - Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ για τους Έλληνες στην αποστολή

Σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών προχώρησαν οι Ισραηλινές Δυνάμεις μετά το ρεσάλτο στον στολίσκο για τη Γάζα.

Υπενθυμίζεται ότι, το πρωί της Δευτέρας, ένα από τα σκάφη του Παγκόσμιου Στόλου Sumud Flotilla, έχασε επαφή με τα υπόλοιπα της πρωτοβουλίας, λίγο μετά την αποβίβαση των ναυτικών δυνάμεων του Ισραήλ.

«Απαιτούμε ασφαλή διέλευση για τη νόμιμη, μη - βίαιη ανθρωπιστική μας αποστολή», αναφέρουν τα μέλη του στολίσκου σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε μεταξύ άλλων για την επιχείρηση των IDF: «Κάνετε εξαιρετική δουλειά. Συνεχίστε μέχρι το τέλος».

Ρεσάλτο σε στολίσκο του Global Sumud: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Έντονες ήταν οι αντιδράσεις κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία ζητούν παρέμβαση της Νέας Δημοκρατίας για το συμβάν.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει: «Το Ισραήλ δεν έχει δικαίωμα να συμπεριφέρεται ως διεθνής ταραξίας. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες κινήσεις, προκειμένου να προστατευτούν τα πληρώματα του στόλου».

Το ΚΚΕ με τη σειρά του, δήλωσε: «Τέτοιες εγκληματικές ενέργειες τείνουν να γίνουν κανονικότητα με την ανοχή των κυβερνήσεων των κρατών της περιοχής, ανάμεσα στις οποίες η ελληνική και η κυπριακή».

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει στην ανακοίνωσή της: «Το ισραηλινό καθεστώς συνεχίζει να επιδεικνύει συστηματική περιφρόνηση του διεθνούς ναυτικού δικαίου, της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην ανοικτή θάλασσα και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (INCLOS).

Τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε στις κάμερες: «Η θέση, η αποστολή και ο ρόλος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να προστατεύσει τους Έλληνες και τους Ευρωπαίους πολίτες, αλλά και συνολικά τους πολίτες του κόσμου, που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε διεθνή ύδατα κοντά στην Κύπρο και κινδυνεύουν και υφίστανται νέες ενέργειες πειρατείας από το κράτος του Ισραήλ, που έχει δημόσια ανακοινώσει τις ενέργειες αυτές».

Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών

Μετά τις αντιδράσεις, επίσημη Ανακοίνωση εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών για τους Έλληνες της αποστολής για τη Γάζα.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των γεγονότων και έχει προβεί σε διάβημα προς τις ισραηλινές Αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Το Υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται επίσης σε συνεχή επικοινωνία με την Πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελ Αβίβ, η οποία είναι σε πλήρη ετοιμότητα να παράσχει κάθε δυνατή προξενική συνδρομή», αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ.