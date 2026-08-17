Μποντάνα Σιβαναντάν: Η νέα «βασίλισσα» του σκακιού είναι μόλις 11 ετών

Iστορία έγραψε η Μποντάνα Σιβαναντάν στο πρωτάθλημα γυναικών σκάκι στη Βρετανία, καθώς στον τελικό, μέσα σε 12 δευτερόλεπτα έκανε μία αποφασιστική κίνηση: θυσίασε τον ιππότη της για να βγάλει εκτός μάχη την βασίλισσα της αντιπάλου της, Τρίσα Κανιαμαράλα η οποία καταλαβαίνοντας τι επρόκειτο να συμβεί, δεν είχε άλλη επιλογή από το να της απλώσει το χέρι και να παραιτηθεί.
Στα 11 της χρόνια, η Σιβαναντάν μόλις στέφθηκε η νεότερη πρωταθλήτρια σκακίστρια της Βρετανίας. «Δεν είχα πολύ χρόνο», επεσήμανε το παιδί - θαύμα σε δηλώσεις σύμφωνα με τη Wall Street Journal. «Αλλά είχα αρκετό χρόνο για να δω αυτήν την κίνηση και να την ψάξω και να βεβαιωθώ ότι ήταν καλή. Έτσι δεν αμφέβαλλα για τον εαυτό μου» συμπλήρωσε.
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