Μπόρις Τζόνσον: Φόρεσε φτερά και ντύθηκε ξωτικό στα γενέθλια της κόρης του

Η επική εμφάνιση του Μπόρις Τζόνσον με φτερά, ντυμένος ξωτικό για το θεματικό πάρτι της 4χρονης κόρης του που έκανε τον γύρο του Διαδικτύου.

O Μπόρις Τζόνσον στο πάρτι της 4χρονης κόρης του
O Μπόρις Τζόνσον στο πάρτι της 4χρονης κόρης του | Instagram / @the.independent
Με απρόσμενη εμφάνιση εθεάθη ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Μπόρις Τζόνσον, στo πάρτι γενεθλίων της 4χρονης κόρης του μεταμφιεσμένος ως ξωτικό, φορώντας μάλιστα φτερά, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου.

Στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, ο Τζόνσον φαίνεται να χορεύει με ενθουσιασμό το δημοφιλές «Cha Cha Slide», στο θεματικό πάρτι «νεράιδες και ξωτικά» της μικρής Ρόμι Τζόνσον.

Σύμφωνα με ανάρτηση της Κάρι στο Instagram, το σκηνικό θύμιζε «ολική, απόλυτη χαοτική διασκέδαση», κάτι που ωστόσο ενθουσίασε τη μικρή εορτάζουσα ενώ την παράσταση έκλεψε ο πρώην πρωθυπουργός με τον χορό του δίπλα στην «Τίνκερμπελ».

«Ένα μεγάλο μπράβο στον υπέροχο άντρα μου, που όχι μόνο ντύθηκε ξωτικό για να κάνει χαρούμενη τη μικρή μας, αλλά προσπάθησε και το cha cha slide για να σηκώσει όλους τους καλεσμένους στην πίστα. Θρύλος», έγραψε χαρακτηριστικά η Κάρι αποθεώνοντας την κίνηση του συζύγου της.

 

