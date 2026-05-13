Οι γαλλικές αρχές έθεσαν την Τετάρτη σε καραντίνα περισσότερους από 1.700 επιβάτες και πλήρωμα σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό, στη Γαλλία μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από ύποπτο νοροϊό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Συγκεκριμένα, το πλοίο Ambassador Cruise Line με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από τη Βρετανία ή την Ιρλανδία, έφτασε στο δυτικό λιμάνι του Μπορντό την Τρίτη.

Ένας 90χρονος επιβάτης έχασε τη ζωή του, για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες για οξεία γαστρεντερική λοίμωξη, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν παρουσιάσει συμπτώματα νοροϊού, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

