Μπορντό: Σε καραντίνα 1.700 επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο - Ένας θάνατος από νοροϊό

Σε καραντίνα τέθηκαν 1.700 επιβάτες στη Γαλλία λόγω νοροϊού που «χτύπησε» κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό. Καταγράφηκε και ένας νεκρός, ενώ 50 άτομα παρουσιάζουν συμπτώματα.

Κρουαζιερόπλοιο
Το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius | AP/Misper Apawu
Οι γαλλικές αρχές έθεσαν την Τετάρτη σε καραντίνα περισσότερους από 1.700 επιβάτες και πλήρωμα σε κρουαζιερόπλοιο στο Μπορντό, στη Γαλλία μετά τον θάνατο ενός επιβάτη από ύποπτο νοροϊό, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Συγκεκριμένα, το πλοίο Ambassador Cruise Line  με την πλειοψηφία των 1.233 επιβατών από τη Βρετανία ή την Ιρλανδία, έφτασε στο δυτικό λιμάνι του Μπορντό την Τρίτη. 

Ένας 90χρονος επιβάτης έχασε τη ζωή του, για τον οποίο υπάρχουν υπόνοιες για οξεία γαστρεντερική λοίμωξη, ενώ περίπου 50 άτομα έχουν παρουσιάσει συμπτώματα νοροϊού, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

 

Αυτό το άρθρο στο Reader δεν παρέχει ιατρικές συμβουλές και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη γνωμάτευση ενός ιατρού. Για οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας έχετε, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιο επαγγελματία υγείας.

