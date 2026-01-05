Μπριζίτ Μακρόν: Δέκα άτομα ένοχα για εκφοβισμό σε βάρος της - Τέλος στις φήμες ότι είναι τρανς

Δέκα άτομα κρίθηκαν ένοχα για διαδικτυακό εκφοβισμό κατά της Μπριζίτ Μακρόν, συζύγου του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, από δικαστήριο του Παρισιού, σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, oι κατηγορούμενοι φέρονταν να διέδιδαν ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με το φύλο και τη σεξουαλικότητά της, καθώς και για «κακόβουλα σχόλια» σχετικά με τη διαφορά ηλικίας 24 ετών μεταξύ του ζευγαριού.

Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης έως και οκτώ μηνών με αναστολή, ενώ μια θεωρία συνωμοσίας που ισχυρίζεται ότι η Μπριζίτ Μακρόν είναι τρανς γυναίκα κυκλοφορεί από τότε που ο σύζυγός της εξελέγη για πρώτη φορά το 2017.

Η σημερινή απόφαση στη Γαλλία έρχεται καθώς το ζευγάρι καταθέσε αγωγή για δυσφήμιση στις ΗΠΑ εναντίον της δεξιάς influencer Κάντας Όουενς, η οποία έχει επίσης εκφράσει θεωρίες συνωμοσίας σχετικά με το φύλο της πρώτης κυρίας.

Ισχυρίστηκαν ότι «αγνόησε όλα τα αξιόπιστα στοιχεία που διαψεύδουν τον ισχυρισμό της υπέρ της προβολής γνωστών θεωρητικών συνωμοσίας και αποδεδειγμένων συκοφαντών».

Η Όουενς επαναλαμβάνει τακτικά αυτούς τους ισχυρισμούς στα podcast και στα κανάλια κοινωνικής δικτύωσης, ενώ τον Μάρτιο του 2024 δήλωσε ότι θα στοιχημάτιζε «ολόκληρη την επαγγελματική της φήμη» στην πεποίθησή της ότι η κυρία Μακρόν «είναι στην πραγματικότητα άνδρας».

Η Μπριζίτ Μακρόν γνώρισε για πρώτη φορά τον νυν σύζυγό της όταν ήταν δασκάλα στο γυμνάσιό του. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2007, όταν ο μελλοντικός Γάλλος πρόεδρος ήταν 29 ετών και εκείνη ήταν περίπου 55 ετών.