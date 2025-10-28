Μπριζίτ Μακρόν: Φυλάκιση με αναστολή σε 10 άτομα για διαδικτυακό bullying της πρώτης κυρίας

Σε ποινές φυλάκισης από τρεις έως δώδεκα μήνες, με αναστολή, και πρόστιμα έως και 8.000 ευρώ, καταδικάστηκαν από το Ποινικό Δικαστήριο του Παρισιού οι οκτώ άνδρες και οι 2γυναίκες, για το σεξιστικό παραλήρημα κατά της πρώτης κυρίας της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν.

Η δίκη ήρθε σε συνέχεια της αγωγής για δυσφήμιση που υπέβαλε το προεδρικό ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες, αναφορικά με την «ψευδή είδηση» ​​που έγινε «viral»,και ήθελε η σύζυγος του Εμανουέλ Μακρόν να είναι διεμφυλική.

Η αγωγή του γαλλικού προεδρικού ζεύγους στις ΗΠΑ, που θα εκδικαστεί αργότερα, ήταν εναντίον της ακροδεξιάς podcaster και γνωστής συνωμοσιολόγου, Candace Owens, δημιουργού σειράς βίντεο με τίτλο “Becoming Brigitte”.

Μπριζίτ Μακρόν: Δικαίωση για το τρανσφοβικό παραλήρημα

Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ιστορικά καμία ένδειξη που να δείχνει ότι η κα Μακρόν είναι διεμφυλική. Ωστόσο, η επιμονή όσων την στοχοποιούν σε αυτή τη φερόμενη ιδιότητα, προδίδει λανθάνουσες νοοτροπίες για την ταυτότητα φύλου, όσο αποτελεί και σεξιστική παρενόχληση στο ίδιο το πρόσωπό της.

Παρούσα στο Δικαστήριο ήταν σήμερα η 41χρονη κόρη της Μπριζίτ Μακρόν, δικηγόρος Τιφαίν Οζιέρ, η οποία κατά την κατάθεση της κατήγγειλε «το μίσος» που στρέφεται κατά της μητέρας της με τη «συστηματική αμφισβήτηση» της «ταυτότητάς της, του φύλου της» και της «ακεραιότητάς της», προσθέτοντας ότι αρχικά είχε «υποτιμήσει την έκτασή του φαινομένου» αλλά σταδιακά διαπίστωσε ότι η όλη υπόθεση δημιουργούσε άγχος τόσο στη μητέρα της όσο και στα εγγόνια της πρώτης Κυρίας της Γαλλίας, που συχνά τα ρωτούσαν «για το φύλο της γιαγιάς τους».

Οι καταδικασθέντες, μεταξύ των οποίων είναι ένας διαφημιστής, ένας αιρετός αξιωματούχος, ένας γκαλερίστας, ένας δάσκαλος, μια μέντιουμ, ένας επιστήμονας υπολογιστών κ.α, είναι ηλικίας από 41 έως 60 ετών.

Οι αυστηρότερες ποινές επεβλήθησαν κατά του διαφημιστή, γνωστός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Zoé Sagan», ο οποίος, μεταξύ άλλων, σε αναρτήσεις του χαρακτήριζε τη διαφορά ηλικίας της Μπριζίτ Μακρόν με τον σύζυγό της ως «παιδεραστία».

Στην απολογία του έκανε λόγο για «σατιρικά» δημοσιεύματα, θεωρώντας ότι καλύπτεται από την ελευθερία της έκφρασης, αναφέρει η ΕΡΤ.