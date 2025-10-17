Μπριζίτ Μπαρντό: «Ανησυχητική» η κατάσταση της υγείας της θρυλικής ηθοποιού των '50s

Η θρυλική ηθοποιός Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται εδώ και τρεις εβδομάδες στην Τουλόν, κοντά στο σπίτι της στο Σάν Τροπέ σε σοβαρή κατάσταση, όπως ανέφερε την Πέμπτη, (16/10) στην ιστοσελίδα της η τοπική εφημερίδα Var-Matin.

Η Γαλλίδα ηθοποιός στα 91 της πλέον, βρίσκεται σε ανησυχητική κατάσταση καθώς υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση για μια «σοβαρή ασθένεια» όπως έγραψε η εφημερίδα επικαλούμενη μη κατονομαζόμενες πηγές.

Η Μπαρντό έγινε παγκοσμίως γνωστή τις δεκαετίες των '50s και των '60s όπου είχε σαρώσει τους ρόλους σειρών και ταινιών της εποχής, στις οποίες πρωταγωνίστησε ενώ την ίδια στιγμή ασχολούνταν και με την μουσική, κυκλοφορόντας πολλούς δίσκους.

Παρά την μεγάλη της επιτυχία και την θρυλική της καριέρα, η Μπριζίτ τα παράτησε όλα στη δεκαετία του '70 και μετακόμισε στο Σαν Τροπέ στα παράλια της Γαλλίας και ασχολήθηκε με την φροντίδα των ζώων ιδρύοντας ένα ινστιτούτο με το όνομά της.

Το Ίδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό όταν κλήθηκε να σχολιάσει την κατάσταση της υγείας της ιδρύτριάς του λέγεται ότι δεν ήταν άμεσα διαθέσιμο.