Μπριζίτ Μπαρντό: Ξανά στο νοσοκομείο η 91χρονη ηθοποιός

Εδώ και δέκα ημέρες η Μπριζίτ Μπαρντό νοσηλεύεται και πάλι σε ιδιωτική κλινική στην Τουλόν, σύμφωνα με γαλλικά δημοσιεύματα.
Η διάσημη ηθοποιός δίνει μάχη με σοβαρή ασθένεια για την οποία τον περασμένο μήνα χρειάστηκε να υποβληθεί σε χειρουργείο, ωστόσο είχε πάρει εξιτήριο.
Τότε είχε κάνει και ανάρτηση στο X (Twitter) σχετικά με όσους διέσπειραν fake news γράφοντας ότι πέθανε, δηλώνοντας ότι «δεν έχω καμία πρόθεση να φύγω».
Το γερμανικό μέσο Bild αναφέρει ότι η Μπαρντό έχει επιστρέψει στις εγκαταστάσεις της Τουλόν εδώ και δέκα ημέρες, αν και οι λόγοι δεν είναι σαφείς.
Τα τελευταία χρόνια, η σταρ έχει μιλήσει ανοιχτά για προβλήματα υγείας.
Λίγο πριν από τα 90ά γενέθλιά της, είχε δηλώσει στην εφημερίδα La Parisienne: «Μόλις που μπορώ να περπατήσω πια, εξαρτώμαι από πατερίτσες και ο χορός είναι πολύ δύσκολος για μένα».
Υπενθυμίζεται ότι η Μπαρντό είχε νοσηλευτεί και το 2023, έπειτα από αναπνευστική ανακοπή.
