Μυαλό θέλει: Ο έφηβος που έστησε στο δωμάτιο του μια επιχείρηση με τζίρο 117.000 ευρώ τον χρόνο

Στο Μάλντον του Έσσεξ, ένας 15χρονος μαθητής του GCSE ζει μια καθημερινότητα που μοιάζει βγαλμένη από επιχειρηματικό podcast. Ο Χάρισον Νοτ είναι ένας έφηβος με όνειρα και ο ιδρυτής της CoolTowel, μιας επιχείρησης που ξεκίνησε από το υπνοδωμάτιό του και φέτος αναμένεται να αγγίξει τις 100.000 λίρες σε έσοδα.

Και όλα αυτά, ενώ παράλληλα κάνει τα μαθήματά του.

Ο Χάρισον θυμάται ότι η επιχειρηματική σπίθα άναψε νωρίς: «Ξεκίνησα την πρώτη μου πραγματική επιχείρηση στα 8 μου, μεταπωλώντας αντικείμενα στο eBay».

Οι πρώτες προσπάθειες; Πολλές. Οι αποτυχίες; Ακόμη περισσότερες. Αλλά κάθε λάθος ήταν μάθημα. Κάθε μικρή αποτυχία, ένα βήμα πιο κοντά στο επόμενο μεγάλο “ναι”.

«CoolTowel – Η ιδέα που έφερε το καλοκαιρινό μπουρίνι πωλήσεων»

Το 2023, η ιδέα του πήρε μορφή: πετσέτες ψύξης υψηλής ποιότητας, εμπνευσμένες από τη δική του αγάπη για το γυμναστήριο και το σκουός.

Ανέβασε το προϊόν στο TikTok και στο Shopify. Και τότε… έγινε το μπαμ.

15.000 λίρες σε μία ημέρα. Το απόθεμα εξαφανίστηκε. Το TikTok πήρε φωτιά. Και ο Χάρισον κατάλαβε ότι αυτή τη φορά, είχε κάτι πραγματικά μεγάλο στα χέρια του.

Με ένα αρχικό στοκ 100 πετσετών, ο Χάρισον ξεκίνησε δειλά. Το 2024, ο πατέρας του, Μάθιου, του έδωσε ένα μικρό δάνειο για να αντέξει την καλοκαιρινή ζήτηση.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου, ο Χάρισον είχε ήδη ζήσει την πιο επικερδή μέρα της ζωής του. Και κάπου ανάμεσα σε παραγγελίες, σχολείο και TikTok, κατοχύρωσε το εμπορικό σήμα και ίδρυσε τη δική του εταιρεία περιορισμένης ευθύνης.

Ο πατέρας του; Περήφανος και… λίγο σοκαρισμένος.

Ο Χάρισον δεν κρύβεται πίσω από την επιχείρηση. Τη δείχνει. Τη ζει. Τη μοιράζεται.

«Ηχογραφώ τον εαυτό μου να συσκευάζει και το δημοσιεύω στο TikTok. Οι άνθρωποι θέλουν να βλέπουν τον ιδιοκτήτη. Είναι πραγματικό».

Και αυτό το “πραγματικό” είναι που χτίζει εμπιστοσύνη. Και πωλήσεις. Πολλές πωλήσεις.

«Φιλανθρωπία, σχολείο και ένα brand που μεγαλώνει μαζί του»

Ο Χάρισον δεν σκέφτεται μόνο τα κέρδη. Δωρίζει CoolTowel σε οργανισμούς που βοηθούν άτομα με παθήσεις που προκαλούν υπερθέρμανση

. Χρηματοδότησε την αθλητική ημέρα του σχολείου του. Έδωσε ομιλία για το επιχειρηματικό του μοντέλο.

Και ναι - έχει και σχολική τσάντα CoolTowel. Γιατί όχι;

«Το μέλλον – Dragon’s Den, retail και μια προσωπική αυτοκρατορία»

Ο Χάρισον βλέπει μπροστά. Πολύ μπροστά. Θέλει να μπει στο Dragon’s Den. Θέλει να περάσει στο λιανεμπόριο. Θέλει να χτίσει μια προσωπική επωνυμία. Θέλει να γίνει γνωστός ως επιχειρηματίας.

Και με βάση την πορεία του μέχρι τώρα, τίποτα δεν φαίνεται ακατόρθωτο.

«Το μάθημα του πατέρα – και το μυστικό της επιτυχίας»

Ο πατέρας του, Μάθιου, βλέπει στον γιο του κάτι γνώριμο: «Όταν αποτυγχάνει, δεν λέει “Α, προσπάθησα”. Βρίσκει πού έκανε λάθος».

Και ίσως αυτό να είναι το πραγματικό μυστικό πίσω από την CoolTowel. Όχι οι πετσέτες. Όχι το TikTok. Αλλά η επιμονή ενός παιδιού που δεν φοβάται να ξαναπροσπαθήσει.