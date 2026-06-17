Mystikal: Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για βιασμό

Ένοχος για την κατηγορία του βιασμού κρίθηκε ο ράπερ Mystikal και καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για υπόθεση που έλαβε χώρα το 2022 στη Λουιζιάνα.
Ο καλλιτέχνης κρίθηκε ένοχος για βιασμό τρίτου βαθμού, μετά την ομολογία του κατά τη διάρκεια κατάθεσής του τον Μάρτιο στο δικαστήριο.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο 55χρονος φέρεται να δήλωσε πως «αν το έκανε, αξίζει τη μέγιστη ποινή», απευθυνόμενος στο δικαστήριο, όσο το θύμα ζητούσε την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία.
Λίγες ημέρες πριν ανακοινωθεί η ποινή, η υπεράσπισή του προσπάθησε να αποσύρει την ομολογία ενοχής, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσει πλήρως τις συνέπειες της συμφωνίας. Ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα.
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