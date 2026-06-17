Mystikal: Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για βιασμό

Ένοχος για την κατηγορία του βιασμού κρίθηκε ο ράπερ Mystikal και καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για υπόθεση που έλαβε χώρα το 2022 στη Λουιζιάνα.



Ο καλλιτέχνης κρίθηκε ένοχος για βιασμό τρίτου βαθμού, μετά την ομολογία του κατά τη διάρκεια κατάθεσής του τον Μάρτιο στο δικαστήριο.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο 55χρονος φέρεται να δήλωσε πως «αν το έκανε, αξίζει τη μέγιστη ποινή», απευθυνόμενος στο δικαστήριο, όσο το θύμα ζητούσε την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία.

Λίγες ημέρες πριν ανακοινωθεί η ποινή, η υπεράσπισή του προσπάθησε να αποσύρει την ομολογία ενοχής, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσει πλήρως τις συνέπειες της συμφωνίας. Ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα.

Rapper Mystikal sentenced to 20 years in prison after raping woman in Louisiana https://t.co/qE0eGQJgGh pic.twitter.com/FghQvZEHC5 — Page Six (@PageSix) June 17, 2026



Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη το 2022, ενώ το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.



Ο Mystikal βρίσκεται στη φυλακή, χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση από τη σύλληψή του, στο σωφρονιστικό κατάστημα Ascension Parish, της κομητείας των ΗΠΑ στη Λουιζιάνα.



Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές έλαβαν την απόφαση να μην προχωρήσουν σε άλλες κατηγορίες που είχαν αρχικά εξεταστεί, όπως ληστεία, ενδοοικογενειακή βια, στραγγαλισμό, ψευδή φυλάκιση και απλή εγκληματική ζημία περιουσίας. Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη το 2022, ενώ το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.Ο Mystikal βρίσκεται στη φυλακή, χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση από τη σύλληψή του, στο σωφρονιστικό κατάστημα Ascension Parish, της κομητείας των ΗΠΑ στη Λουιζιάνα.Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές έλαβαν την απόφαση να μην προχωρήσουν σε άλλες κατηγορίες που είχαν αρχικά εξεταστεί, όπως