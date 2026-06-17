Μενού

Mystikal: Καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για βιασμό

Ο ράπερ Mystikal καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για υπόθεση βιασμού που έλαβε χώρα το 2022 στη Λουιζιάνα.

Reader symbol
Newsroom
Mystikal
Mystikal | Getty Images
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Ένοχος για την κατηγορία του βιασμού κρίθηκε ο ράπερ Mystikal και καταδικάσθηκε σε ποινή κάθειρξης 20 ετών για υπόθεση που έλαβε χώρα το 2022 στη Λουιζιάνα.

Ο καλλιτέχνης κρίθηκε ένοχος για βιασμό τρίτου βαθμού, μετά την ομολογία του κατά τη διάρκεια κατάθεσής του τον Μάρτιο στο δικαστήριο.

Κατά την ακροαματική διαδικασία, ο 55χρονος φέρεται να δήλωσε πως «αν το έκανε, αξίζει τη μέγιστη ποινή», απευθυνόμενος στο δικαστήριο, όσο το θύμα ζητούσε την αυστηρότερη δυνατή τιμωρία.

Λίγες ημέρες πριν ανακοινωθεί η ποινή, η υπεράσπισή του προσπάθησε να αποσύρει την ομολογία ενοχής, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε λάβει τον απαραίτητο χρόνο για να εξετάσει πλήρως τις συνέπειες της συμφωνίας. Ωστόσο το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό συνέβη το 2022, ενώ το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Ο Mystikal βρίσκεται στη φυλακή, χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισης με εγγύηση από τη σύλληψή του, στο σωφρονιστικό κατάστημα Ascension Parish, της κομητείας των ΗΠΑ στη Λουιζιάνα.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές έλαβαν την απόφαση να μην προχωρήσουν σε άλλες κατηγορίες που είχαν αρχικά εξεταστεί, όπως ληστεία, ενδοοικογενειακή βια, στραγγαλισμό, ψευδή φυλάκιση και απλή εγκληματική ζημία περιουσίας.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΚΟΣΜΟΣ