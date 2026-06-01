Μυστήρια μηνύματα, σύμβολα και θεραπείες: Μεσαιωνικά μυστικά που αποκαλύπτει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Στα «άδυτα» της βιβλιοθήκης του Βατικανού, παρέμενε αδιάβαστο για χρόνια, ένα μυστηριώδες χειρόγραφο βιβλίο. Και ο λόγος που έμενε αδιάβαστο για χρόνια, δεν ήταν επειδή ήταν καταχωνιασμένο καλά σε ένα ράφι αλλά επειδή ήταν γραμμένο με σύμβολα.

Το εν λόγω βιβλίο, απεδείχθη, ότι έκρυβε στις κρυπτογραφημένες σελίδες του, μυστικές θεραπείες «για παθήσεις του ανθρώπινου σώματος», σύμφωνα με κάποιο κείμενο που ήταν χαραγμένο μέσα στο εξώφυλλο. Τέτοιες θεραπευτικές πρακτικές κρατούνταν μυστικές εκείνη την εποχή, καθώς θα μπορούσαν να προσελκύσουν υποψίες ή ακόμα και κατηγορίες για μαγεία.

Γνωστό ως κρυπτογράφημα Borg, το χειρόγραφο μήκους 408 σελίδων είναι ως επί το πλείστον ακατανόητο - κωδικοποιημένο με 34 σκοτεινά σύμβολα με μερικά λατινικά γράμματα και μια πρώτη σελίδα γραμμένη στα αραβικά. Δεν υπήρχε γνωστό κλειδί για να αποκαλύψει τι ήταν κρυπτογραφημένο. Ορισμένες από τις σελίδες είναι επίσης κατεστραμμένες λόγω των χρόνων, καθιστώντας τον κώδικα ακόμη πιο δύσκολο να διαβαστεί.

Αλλά με τη βοήθεια της μηχανικής μάθησης, μιας μορφής τεχνητής νοημοσύνης, οι ερευνητές, σύμφωνα με το BBC, κατάφεραν να αποκρυπτογραφήσουν τον κώδικα.

Ανακάλυψαν ότι το κείμενο ήταν γεμάτο με χιλιάδες παράξενες θεραπείες, όπως η κατανάλωση αρκετών ποτηριών κόκκινου κρασιού υψηλής ποιότητας ή η ζύμωση ενός μοσχοκάρυδου σε λίγη ζύμη για την καταπολέμηση της δυσεντερίας.

Η δυσκολία της αποκρυπτογράφησης και η έλευση του AI

«Είναι σαν ντετέκτιβ δουλειά όπου κάθε σύμβολο, μοτίβο και μερική λύση μπορεί να μας φέρει πιο κοντά στα μυστικά κάποιου και σε έναν χαμένο ιστορικό κόσμο», δήλωσε η Beáta Megyesi, καθηγήτρια υπολογιστικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης στη Σουηδία, η οποία ήταν μέλος της ομάδας που αποκωδικοποίησε το κείμενο. Ακόμα και με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, η διαδικασία ξεκλειδώματος του κλειδιού κρυπτογράφησης ήταν επίπονη.

Σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις, περίπου το 1% του υλικού σε αρχεία και βιβλιοθήκες σε όλο τον κόσμο είναι πλήρως ή μερικώς κρυπτογραφημένο. Μερικά από τα πρώτα γνωστά κρυπτογραφήματα χρονολογούνται από την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώμη.

Τι βοηθά όμως, το δύσκολο εγχείρημα της αποκρυπτογρλαφησης; Η απάντηση - καλώς ή κακώς είναι το AI. Αν και έχει αρκετές αρνητικές συνέπειες στη ζωή μας, η τεχνητή νοημοσύνη σε αυτή την περίπτωση βοηθάει και σώζει...

Το εργαλείο έχει εκπαιδευτεί σε διάφορες γλώσσες, γραφές και στυλ γραφής που καλύπτουν αρκετούς αιώνες. Αφού η εικόνα ενός εγγράφου μεταφορτωθεί στο σύστημα, η Τεχνητή Νοημοσύνη ανιχνεύει μπλοκ κειμένων και μεμονωμένες γραμμές πριν σαρώσει ολόκληρο το κείμενο χαρακτήρα προς χαρακτήρα για να το μετατρέψει σε ψηφιακή μορφή.

Παρόλο που χρειάστηκαν κάποιες χειροκίνητες διορθώσεις, το εργαλείο λειτούργησε αρκετά καλά στην επιστολή του Von Wandersleben, καθώς ήταν μόνο εν μέρει κρυπτογραφημένη χρησιμοποιώντας αριθμούς που χωρίζονταν από τελείες που ήταν γραμμένες με σαφή κενά μεταξύ τους. Άλλα μέρη δεν ήταν κωδικοποιημένα και απλώς γραμμένα σε γερμανική γραφή του 17ου αιώνα.

Και η όλη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης πηγαίνει ένα βήμα παρα πέρα. Οι επιστήμονες επιδιώκουν να αυτοματοποιήσουν ακόμη περισσότερο την διαδικασία και να δώσουν στο chatbot ένα κωδικοποιημένο, ιστορικό κείμενο και να το αφήσουν να αποκαλύψει τι είναι γραμμένο.

Όταν οι ερευνητές δοκίμασαν το chatbot τεχνητής νοημοσύνης τους με τον κρυπτογράφο Borg, η Megyesi και οι συνάδελφοί της διαπίστωσαν ότι μπορούσε να μεταφράσει και να αποκωδικοποιήσει μια εξαγωγή 500 συμβόλων σε λίγο περισσότερο από 29 λεπτά. Παρείχε ακόμη και μια αγγλική μετάφραση. Επίσης, κατέγραψε τη διαδικασία και εξήγησε γιατί η λύση ήταν εύλογη. Αυτό είναι σημαντικό για να διασφαλιστεί ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν επινοεί ερμηνείες.

Τέτοια εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να είναι το κλειδί για την αποκρυπτογράφηση ιστορικών κρυπτογραφημάτων που μέχρι σήμερα ήταν δυσνόητα. Θα βοηθήσουν επίσης με αρχαία κείμενα γραμμένα σε αλφάβητα που κανείς δεν μπορεί να διαβάσει σήμερα. Ο Δίσκος της Φαιστού από την Κρήτη, ηλικίας 4.000 ετών, για παράδειγμα, παραμένει αναποκρυπτογραφημένος, όπως και η πρώιμη ελληνική γλώσσα «Γραμμική Β».