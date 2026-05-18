Ζήσαμε για να το δούμε: Ο Πάπας έκανε το meme «6 7» μαζί με καθολικούς Genzers

Ο Πάπας Λέων έκανε channel τον εσωτερικό του Steve Buscemi, και άφησε τους καθωσπρεπισμούς της εκκλησίας για να δείξει στους νέους ότι τους «πάει».

Κατά τη διάρκεια συνάντησής του με μια ομάδα νεαρών Καθολικών στη Ρώμη, τα παιδιά έδειξαν στον ποντίφικα τη viral χειρονομία «6-7» και ο Λέοντας την αναπαρήγαγε με τη χάρη τριών και κάτι 20χρονων.

Το σχετικό βίντεο δημοσίευσε το Σάββατο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο influencer Ντον Ρομπέρτο Φίσερ. Όπως ήταν φυσικό έγινε αμέσως ανάρπαστο, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές.

Maybe the greatest moment in papal history pic.twitter.com/WFtOEvM8u3 — Finnishman Act III ✝️🇫🇮🇪🇺 (@FinnishZoomer) May 16, 2026

Ο Πάπας Λέων «ανασταίνει» Χριστόδουλο

Σε μία παροιμιακή «ριπή από το παρελθόν», ο Πάπας Λέων δέησε να πει ένα δικό του «σας πάω νέοι μου», ανεβοκατεβάζοντας τα χέρια του στη χαρακτηριστική χειρονομία, με την καλοπροαίρετη σαστιμάρα ενός boomer.

«Μιας και ο Πάπας είναι ένας από εμάς και χαιρετιόμαστε με αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να μάθει και εκείνος τον χαιρετισμό, ειδικά από τη στιγμή που τον χρησιμοποιούν τα παιδιά σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Φίσερ στο CNN.

«Με αυτόν τον τρόπο, τα παιδιά μάς έκαναν να νιώσουμε κοντά τους κι εμείς, με τη σειρά μας, κάναμε τον πάπα να νιώσει ότι τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο», σημείωσε.

Σημειώνεται ότι το Dictionary.com ανακήρυξε τον περασμένο Οκτώβριο το «6-7» ως τη λέξη της χρονιάς. Αν και δεν έχει κάποια συγκεκριμένη σημασία, οι έφηβοι και τα παιδιά παγκοσμίως, τη χρησιμοποιούν καθημερινά.