Το μυστήριο γύρω από την «13χρονη» κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν που επιλέχθηκε για τη διαδοχή

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν (Kim Jong Un) ανακοίνωσε σήμερα (12/2) ότι επέλεξε την 13χρονη κόρη του ως διάδοχό του.

Ήδη υποπυτευόμασταν, ότι η ανήλικη μονοχοκόρη, μετά τον πατέρα της θα αναλάβει τη διαδοχή καθώς είχε κάνει αρκετές εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα.

«Συνοδεύοντας τον πατέρα της στο Πεκίνο, η Τζου Ε «έκανε κατά κάποιο τρόπο το επίσημο ντεμπούτο της στον έξω κόσμο», υπογραμμίζει ο Γιανγκ Μου-τζιν, πρώην πρόεδρος του Πανεπιστημίου Βορειοκορεατικών Σπουδών της Σεούλ.

Όμως, ο πανεπιστημιακός επισημαίνει πως η Τζου Ε έχει ήδη «συμμετάσχει σε στρατιωτικές και διπλωματικές εκδηλώσεις, κυρίως σε μία δεξίωση στην πρεσβεία της Ρωσίας». Αυτή η μετάβαση από την εθνική στη διεθνή σκηνή μπορεί να σηματοδοτεί «το τελευταίο στάδιο προς τη διαδοχή», προσθέτει, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ.

Αν η Τζου Ε διαδεχθεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν, θα είναι η πρώτη γυναίκα που θα ηγηθεί της χώρας από την ίδρυσή της το 1948. Οι ειδικοί θεωρούν πως πρόκειται για έναν ελιγμό της οικογένειας Κιμ προκειμένου να προβληθεί η Τζου Ε.

Ποια είναι η 13χρονη Κιμ Τζου Ε και πότε μάθαμε την ύπαρξη της

Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα για την κόρη του ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν. 'Αξιοσημείωτο είναι ότι το 2013, μάθαμε για την ύπαρξη της με τον πιο περίεργο τρόπο, από έναν Αμερικανό Μπασκετμπολίστα, τον Ντένις Ρόντμαν, ο οποίος αποκάλυψε στην εφημερίδα The Guardian το 2013 ότι «κράτησε την Τζου Ε όταν ήταν μωρό» κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού του στη μυστική αυτή χώρα.

Για αυτό το λόγο, δεν γνωρίζουμε ακριβώς την ηλικία της, η οποία υπολογίζεται ότι είναι γύρω στα 13, κάτι το οποίο ωστόσο παραμένει «μυστήριο».

Η πρώτη της εμφάνιση ήταν το 2022. Εμφανίστηκε να επιθεωρεί τον τελευταίο διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο της Βόρειας Κορέας, κρατώντας το χέρι του πατέρα της.

Η 13χρονη μάλιστα, από τον βουλευτή Lee Seong-kwen ως «εκπαιδευμένη» για να γίνει διάδοχος

Φήμες θέλουν τον Κιμ Γιονκ Ουν να έχει και έναν μεγαλύτερο γιο, αλλά αυτός ο γιος δεν έχει αναγνωριστεί ποτέ ούτε έχει εμφανιστεί στα μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.