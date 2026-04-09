Μυστήριο με επτά ποδοσφαιριστές από την Ερυθραία: Αγνοούνται μετά από αγώνα για τα προκριματικά του Copa Africa

Εδώ και μέρες, αγνοούνται στην Αφρική, επτά ποδοσφαιριστές μετά από έναν αγώνα για τα προκριματικά του Copa Africa 2027.

Η είδηση των εξαφανίσεων, την πόλη Λομπάμπα της Εσουατίνι, έγινε γνωστή από έναν αξιωματούχο της Αφρικανικής Συνομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (CAF), ο οποίος μίλησε στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων.

«Αυτό το περιστατικό είναι ένα… μυστήριο. Η Ερυθραία νίκησε την Εσουατίνι στις 31 Μαρτίου στη Λομπάμπα και κανείς δεν ξέρει με σιγουριά τι συνέβη στην συνέχεια», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του και συνέχισε:

«Πιστεύουμε ότι όλοι οι παίκτες έφυγαν από την Εσουατίνι για τη Νότια Αφρική. Αλλά όταν η αντιπροσωπεία έφτασε στο Κάιρο, επτά παίκτες αγνοούνταν».

Ένα μέλος της κοινότητας της Ερυθραίας στην Νότια Αφρική δήλωσε στο AFP ότι είχε δει αρκετούς από τους αγνοούμενους ποδοσφαιριστές στο Γιοχάνεσμπουργκ, αλλά αρνήθηκε να δώσει περισσότερες πληροφορίες, επικαλούμενο ανησυχία για την ασφάλειά τους.

Αυτές οι επτά νέες περιπτώσεις ήταν μεταξύ των δέκα διεθνών παικτών της Ερυθραίας που επιλέχθηκαν για τον αγώνα. Οι υπόλοιποι 14 παίκτες της 24μελούς αποστολής αγωνίζονται σε ξένα πρωταθλήματα.