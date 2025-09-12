Μυστήριο με κεφάλια γουρουνιών σε τεμένη στη Γαλλία: Το όνομα που έγραφαν πάνω

Την Τρίτη (09/09) εντοπίστηκαν κεφάλια γουρουνιών στις εισόδους εννέα μουσουλμανικών τεμενών στη Γαλλία, προκαλώντας αντιδράσεις. Σήμερα (12/09) η Γαλλία αφήνει αιχμές για «ρωσική ενέργεια».

Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι ξένη παρέμβαση βρίσκεται πίσω από ένα κύμα προφανώς προκλητικών πράξεων — από ακροβατικά που στοχεύουν μουσουλμάνους μέχρι αντισημιτικά γκράφιτι — που έχουν πλήξει το Παρίσι τα τελευταία δύο χρόνια.

«Αρκετά από τα κεφάλια χοίρων είχαν την επιγραφή ΜΑΚΡΟΝ γραμμένη με μπλε μελάνι», δήλωσε η εισαγγελία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Οι εισαγγελείς δεν έχουν ακόμη κατονομάσει δημόσια κάποιον κρατικό παράγοντα ως υπεύθυνο για τα διάφορα περιστατικά, αλλά οι υποθέσεις αντικατοπτρίζουν τακτικές που είχαν αποδοθεί προηγουμένως σε ρωσικά δίκτυα που επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν τα κοινωνικά ρήγματα στην Ευρώπη.

Οι ξένες παρεμβάσεις είναι «κάτι που πρέπει να λάβουμε υπόψη, και το λαμβάνουμε υπόψη, καθώς κατά την αξιολόγηση αυτού του είδους των πράξεων που έχουν λάβει χώρα στην περιοχή του Παρισιού από τον Οκτώβριο του 2023, έχουμε εννέα υποθέσεις», δήλωσε η εισαγγελέας του Παρισιού, Λορ Μπεκούα, στο BFMTV την Παρασκευή.

«Ξεκίνησε με τα μπλε αστέρια του Δαβίδ», δήλωσε η Μπεκούα, αναφερόμενη σε ένα περιστατικό που είδε τα σύμβολα να χαράσσονται σε τοίχους κτιρίων στο 14ο διαμέρισμα της γαλλικής πρωτεύουσας τον Οκτώβριο του 2023 - και αργότερα συνδέθηκε με φιλορωσικές παρεμβάσεις.

«Μετά ήρθαν τα «κόκκινα χέρια», και μετά πιτσιλιές πράσινης μπογιάς», είπε για τις επιθέσεις που στόχευσαν το μνημείο του Ολοκαυτώματος στο Παρίσι το 2024 και το 2025.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ανακαλύφθηκαν φιλορωσικές αφίσες σε αρκετούς πυλώνες της Αψίδας του Θριάμβου, που έδειχναν την εικόνα ενός στρατιώτη με τη λεζάντα «Πείτε ευχαριστώ στον νικηφόρο Σοβιετικό στρατιώτη».

Πηγή: Politico