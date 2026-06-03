H αστυνομία της Νέας Υόρκης διεξάγει έρευνα έπειτα από την εμφάνιση πολλών βίντεο τις τελευταίες εβδομάδες, στα οποία καταγράφονται ομάδες ατόμων να εισέρχονται και να εξέρχονται από το αποχετευτικό σύστημα της πόλης.

Oι άνδρες καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας σε διάφορες περιοχές του Μπρούκλιν και του Κουίνς και, σύμφωνα με με το BBC, που επικαλείται αστυνομικές πηγές, εκτιμάται ότι αναζητούσαν πολύτιμα αντικείμενα κάτω από τη γη. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για την ίδια ομάδα σε όλα τα περιστατικά.

Σε ένα από τα βίντεο, διακρίνονται αρκετοί άνδρες να αφαιρούν το κάλυμμα ενός φρεατίου και να κατεβαίνουν στο αποχετευτικό δίκτυο, από όπου επανεμφανίζονται αρκετές ώρες αργότερα. Την περασμένη εβδομάδα, η αστυνομία έλαβε αναφορές για άτομα αγνώστων στοιχείων που αφαιρούσαν καλύμματα φρεατίων και εισέρχονταν στο δίκτυο υπονόμων, προτού διαφύγουν με άγνωστο όχημα προς άγνωστη κατεύθυνση.

Εκπρόσωπος του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Νέας Υόρκης (Department of Environmental Protection - DEP) τόνισε στο BBC ότι η είσοδος στο αποχετευτικό σύστημα είναι παράνομη και εξαιρετικά επικίνδυνη. Όπως ανέφερε, οι υπόνομοι κρύβουν σοβαρούς κινδύνους, μεταξύ των οποίων τοξικά ή ακόμη και θανατηφόρα αέρια, ασταθείς επιφάνειες, κίνδυνο πλημμύρας και περιορισμένους χώρους που μπορούν να αποβούν μοιραίοι για όποιον εισέλθει χωρίς εξειδικευμένο εξοπλισμό και εκπαίδευση.

Η Αστυνομική Διεύθυνση της Νέας Υόρκης δήλωσε στο BBC ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, δεν έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο αστυνομικές πηγές, οι άνδρες που εμφανίζονται στα βίντεο θεωρείται ότι είναι «κυνηγοί θησαυρών» και εξερευνητές αστικών περιοχών (urban explorers), οι οποίοι αναζητούν αντικείμενα αξίας μέσα στο εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο της πόλης.