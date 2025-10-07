«Μυστήριο» με σχολείο στο Λονδίνο: Έκλεισε ξαφνικά - Πλήθος περιπολικών και ασθενοφόρων απ' έξω

Πλήθος περιπολικών και ασθενοφόρων έχει σπεύσει έξω από σχολείο στο Λονδίνο, το οποίο έκλεισε ξαφνικά, με τις συνθήκες του «λουκέτου» να διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές που βρίσκονται στο σημείο.

Πρόκειται για το σχολείο Teddington, νοτιοδυτικά του Λονδίνου, με τους μαθητές να επιστρέφουν στα σπίτια τους λίγο πριν τις 09:00 το πρωί, καθώς το εκπαιδευτικό ίδρυμα έκλεισε ξαφνικά.

Οι γονείς περιμένουν να μάθουν τους λόγους που οδήγησαν στο κλείσιμο του σχολείου, με τις Αρχές να μην έχουν ανακοινώσει ακόμη τίποτα. Ένας απ' αυτούς έγραψε στο X: «Το σχολείο έκλεισε με την παρουσία της αστυνομίας και ασθενοφόρων. Δεν υπάρχει σαφής απάντηση. Πολλοί αστυνομικοί και ασθενοφόρα βρίσκονται στο χώρο. Ίσως να εμποδίζουν την είσοδο στο σχολείο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι θα παραμείνει κλειστό όλη την ημέρα».

Με πληροφορίες από Mirror