Το μυστήριο που ακολουθεί το σπίτι του Conjuring μετά από ακόμη μια άγνωστη αγορά

Όσοι έχουν δει την υπερφυσική ταινία τρόμου «Conjuring» (2013) θυμούνται καλά το σπίτι γύρω από το οποίο στηρίχτηκε και όλη η ιδέα της ταινίας. Πρόκειται για ένα πραγματικά στοιχειωμένο σπίτι στο Harrisville του Rhode Island, που έδωσε την έμπνευση για να γυριστεί η ταινία η οποία στηρίζεται σε πραγματικά γεγονότα.

Μάλιστα το σπίτι, μετά την τεράστια επιτυχία της ταινίας, έγινε τουριστικό hotspot και άνοιξε τις πόρτες του, επιτρέποντας σε κοινό και ερευνητές να το επισκεφτούν ώστε να βιώσουν τη δική τους απόλυτη εμπειρία.

Μάλιστα οι θαυμαστές της σειράς «The Conjuring» ξόδεψαν χιλιάδες δολάρια για διανυκτερεύσεις με την ελπίδα να ανακαλύψουν την αλήθεια πίσω από τα υποτιθέμενα στοιχειωμένα μέρη.

Η ιστορία του στοιχειωμένου σπιτιού του «Conjuring»

Το αγροτόσπιτο του 19ου λειτουργούσε δίχως απρόοπτα, μέχρι που η οικογένεια Perron εγκαταστάθηκε το 1971. Η Andrea Perron, η οποία ήταν ακόμα ένα νεαρό κορίτσι όταν μετακόμισαν για πρώτη φορά με την οικογένεια της, αφηγήθηκε πολλά παραφυσικά περιστατικά στο βιβλίο της «House of Darkness: House of Light».

Στο διάστημα που η οικογένεια έμεινε εκεί, παρατήρησε μια σειρά από μεταφυσικά φαινόμενα, τα οποία δεν είχαν καμία εξήγηση. «Τα πήγαινα πολύ καλά με τα πνεύματα από την αρχή. Πολλές φορές φοβόμουν επειδή είδα τι συνέβη στους γονείς μου», είχε πει σε συνέντευξή της στο Forbes η Andrea Perron.

Το σπίτι τελικά παρέμεινε για χρόνια ακατοίκητο, μέχρι που πουλήθηκε το 2019 στην οικογένεια Heinzen, η οποία ειδικεύεται στην εξερεύνηση παραφυσικών φαινομένων, αντί αντιτίμου 420.000 ευρώ. Αν και αρχικά το σχέδιό τους ήταν να το ανοίξουν στο κοινό και να κάνουν ξεναγήσεις μέσα σε αυτό, τελικά το μετάνιωσαν και είπαν να το πουλήσουν.

Έτσι, η οικογένεια έβαλε αγγελία για την πώλησή του με την τιμή λίγο πάνω από το 1 εκατομμύριο ευρώ, ωστόσο πρόσθεσαν έναν ειδικό όρο: Όποιος το αγοράσει να μην μπορεί να μείνει σε αυτό για ένα ολόκληρο χρόνο, μιας και η ενέργεια που υπάρχει στο σπίτι είναι πολύ έντονη.

Η τελευταία ιδιοκτήτρια της κατοικίας, η Jaqueline Nuñez, αγόρασε το σπίτι για 1,5 εκατομμύριο δολάρια το 2022. Το λειτουργούσε ως τουριστικό αξιοθέατο, αλλά γρήγορα δημιουργήθηκαν διαμάχες, αφού ένας εργαζόμενος ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε, επειδή το πνεύμα του πρώτου ιδιοκτήτη είπε στην ιδιοκτήτρια ότι έκλεβε.

Το σπίτι ήρθε ξανά σήμερα στο προσκήνιο αφού το ακίνητο 8,5 στρεμμάτων επρόκειτο να βγει στην αγορά για μια μονοήμερη δημοπρασία στις 31 Οκτωβρίου, προκαλώντας το ενδιαφέρον πλούσιες διασημότητες και φανατικούς του παραφυσικού, όπως ο κωμικός Ματ Ράιφ και ο YouTuber Έλτον Κάστι.

Ωστόσο η προγραμματισμένη δημοπρασία ενόψει Halloween ακυρώθηκε, όταν ένας μυστηριώδης αγοραστής αγόρασε ξαφνικά το ακίνητο λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Οι σκοτεινές ιστορίες που συνοδεύουν το εν λόγω σπίτι είναι πολλές. Όπως γράφουν και τα ξένα μέσα, μένει να δούμε αν η ακολουθία αυτών των συμβάντων θα σπάσει με τον νέο ιδιοκτήτη.