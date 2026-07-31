Μυστήριο στη Σικελία: 700.000 ευρώ ξεβράστηκαν σε παραλία - Έκπληκτοι οι λουόμενοι

Μια επιχείρηση διάσωσης σε παραθαλάσσιο οικισμό του δήμου Σάντα Κρότσε Καμερίνα της Σικελίας μετατράπηκε σε περίεργη υπόθεση όταν οι επιβαίνοντας άρχισαν να πετούν στη θάλασσα 700.000 ευρώ σε δεσμίδες μπροστά στα έκπληκτα μάτια των λουόμενων που μόλις αντιλήφθηκαν ότι τα χαρτονομίσματα επέπλεαν στο νερό πολλοί βούτηξαν να τα περισυλλέξουν προκαλώντας χάος.

Η κατάσταση τέθηκε σύντομα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση και μαζική επέμβαση του Λιμενικού Σώματος, της Οικονομικής Αστυνομίας (Guardia di Finanza), της Αστυνομίας και των Καραμπινιέρων, οι οποίοι κατάφεραν να ανακτήσουν σχεδόν ολόκληρο το χρηματικό ποσό που είχαν προλάβει να περισυλλέξουν οι παρευρισκόμενοι.

Κατά την επέμβαση των αρχών, στο σκάφος βρέθηκε μόνο ένα άτομο, ενώ άλλα τρία — σύμφωνα με μαρτυρίες — είχαν ήδη αποβιβαστεί και είχαν κατευθυνθεί προς την ξηρά αναζητώντας βοήθεια.

Και οι τέσσερις επιβαίνοντες ταυτοποιήθηκαν και οδηγήθηκαν στο τοπικό κλιμάκιο του Λιμενικού για κατάθεση, ενώ το σκάφος ρυμουλκήθηκε στο λιμάνι και έχει κατασχεθεί προκειμένου να υποβληθεί σε έρευνα.

💶 Investigan en Sicilia el lanzamiento al mar de paquetes con 665 mil euros desde una lancha con tres ciudadanos malteses a bordo. Guardacostas y bañistas recuperaron el dinero; dos personas fueron denunciadas y una huyó. https://t.co/4vPjrn7M9P pic.twitter.com/CsxYnopaHM — INFO7MTY (@info7mty) July 30, 2026

Sarebbe un caso perfetto per il commissario Montalbano […]. E in effetti la scena che si è presentata ai non pochi bagnanti della frazione di Santa Croce Camerina (quasi limitrofa a Punta Secca, dove c’è la famosa casa di Montalbano) è proprio da film: non si sa se poliziesco o… pic.twitter.com/GiEeod2YY9 — La Stampa (@LaStampa) July 30, 2026

Ο Αστυνομικός Διευθυντής της Ραγκούζας, Σαλβατόρε Φατσίνο, επιβεβαίωσε ότι η ακινητοποίηση του σκάφους ήταν αυτή που οδήγησε στον εντοπισμό του:

«Η βλάβη στον κινητήρα ακινητοποίησε το σκάφος. Αν όλα είχαν εξελιχθεί ομαλά, πιθανότατα δεν θα το είχαμε εντοπίσει. Όσον αφορά τα χρήματα, φαίνεται ότι ανακτήθηκαν στο σύνολό τους από το Λιμενικό.»

Οι ερευνητές της Δίωξης Εγκλήματος, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες διωκτικές αρχές, διερευνούν πλέον τις συνθήκες της μυστηριώδους μεταφοράς του μεγάλου χρηματικού ποσού στη θαλάσσια διαδρομή μεταξύ Σικελίας και Μάλτας.

Προς το παρόν, καμία εκδοχή δεν αποκλείεται. Μεταξύ των βασικών σεναρίων που εξετάζονται είναι η χρήση των χρημάτων για πληρωμή συναλλαγής ναρκωτικών, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος) ή ακόμη και η διακίνηση πλαστών χαρτονομισμάτων.