Το μυστήριο του «Putney Pusher» λύνεται: Συνελήφθη τραπεζίτης με δεσμούς με τη μοναρχία

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα αστυνομικά μυστήρια της Βρετανίας φαίνεται πως πλησιάζει στη λύση του, σχεδόν μία δεκαετία μετά το περιστατικό που είχε συγκλονίσει τη χώρα και είχε κάνει τον γύρο του κόσμου μέσω των social media.

Οι βρετανικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 44χρονου τραπεζίτη, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την υπόθεση του επονομαζόμενου «Putney Pusher», του άγνωστου μέχρι σήμερα δρομέα που είχε σπρώξει μια γυναίκα μπροστά σε διερχόμενο λεωφορείο στη γέφυρα Putney του Λονδίνου το 2017.

Σύμφωνα με δπληροφορίες της Daily Mail , ο συλληφθείς είναι υψηλόβαθμο στέλεχος ιδιωτικής τράπεζας, πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού με διακρίσεις και οικογενειακές διασυνδέσεις με γνωστές ευρωπαϊκές βασιλικές δυναστείες, μεταξύ των οποίων και ο Οίκος των Ουίνδσορ.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στην κατοικία του στο δυτικό Λονδίνο, αξίας περίπου 1,4 εκατομμυρίων λιρών. Η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο 44χρονος κρατείται ως ύποπτος για απόπειρα πρόκλησης σοβαρής σωματικής βλάβης.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η υπόθεση είχε προκαλέσει παγκόσμιο σοκ όταν βίντεο από κάμερα ασφαλείας κατέγραψε έναν άνδρα που έκανε τζόκινγκ να σπρώχνει ξαφνικά μια 33χρονη γυναίκα από το πεζοδρόμιο στον δρόμο, ακριβώς μπροστά από ένα διώροφο λεωφορείο που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στη γέφυρα Putney.

Χάρη στα εξαιρετικά αντανακλαστικά του οδηγού, το λεωφορείο απέφυγε την παράσυρση της γυναίκας την τελευταία στιγμή. Η 33χρονη σώθηκε κυριολεκτικά από θαύμα, ενώ ο δρομέας συνέχισε κανονικά την πορεία του χωρίς να σταματήσει ή να κοιτάξει πίσω.

Το ακόμη πιο παράδοξο στοιχείο της υπόθεσης ήταν ότι περίπου 15 λεπτά αργότερα ο ίδιος άνδρας επέστρεψε από την αντίθετη κατεύθυνση. Η γυναίκα τον αναγνώρισε και του φώναξε να σταματήσει, ωστόσο εκείνος την αγνόησε και συνέχισε να τρέχει.

Παρά το τεράστιο ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, τις δεκάδες καταθέσεις και τις συλλήψεις υπόπτων που ακολούθησαν, οι αρχές δεν κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον δράστη και η έρευνα έκλεισε επισήμως το 2018.

Ωστόσο, νέες πληροφορίες που ήρθαν πρόσφατα στο φως οδήγησαν στην επανεκκίνηση της έρευνας και τελικά στη σύλληψη του 44χρονου, εξέλιξη που θεωρείται η σημαντικότερη από τότε που σημειώθηκε το περιστατικό.

Οι αστυνομικές αρχές δεν έχουν δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα στοιχεία που οδήγησαν στη νέα αυτή εξέλιξη, ωστόσο οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με την υπόθεση του «Putney Pusher» να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο έπειτα από εννέα χρόνια.