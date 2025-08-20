Μυστηριώδες αντικείμενο «χτύπησε» την Πολωνία: Εικασίες για παραβίαση της Ρωσίας

Αναβρασμός επικρατεί στη Βαρσοβία, μετά από έκρηξη που σημειώθηκε στην ανατολική Πολωνία, και φέρεται να προκλήθηκε από ένα αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο, συμβάν που εικάζεται ακόμα και ως παραβίαση της επικράτειας της χώρας.

Κατά τον ΣΚΑΙ, ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κόσινιακ Καμίζ, επεσήμανε πως πρέπει να ληφθεί υπόψη κάθε σενάριο για το ύποπτοι συμβάν, που συγκρίνεται τώρα με παρόμοια γεγονότα στη Λιθουάνια και τη Ρουμανία.

«Δεν πρέπει να αποκλείσουμε υβριδικές δράσεις ή προκλήσεις από τη Ρωσία, drone ή σαμποτάζ. Οι υπηρεσίες μας ελέγχουν αν υπήρξε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου, και γίνεται ανάλυση του αντικειμένου από πυροτεχνουργούς» ανέφερε ο Καμίζ.

Funkcjonariusze z @policjalukowska zabezpieczają teren po zgłoszeniu o nocnej eksplozji w miejscowości Osiny.

W wyniku zdarzenia żadna osoba nie została ranna. Uszkodzeniu uległ pobliski budynek gospodarczy.

Podczas penetracji terenu mundurowi ujawnili na polu metalowe i… pic.twitter.com/KE36RYeOZm — Policja Lubelska 🇵🇱 (@PolicjaLubelska) August 20, 2025

Πολωνία: Σενάρια για χτύπημα της Ρωσίας

Δεν καταγράφηκε παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου τη νύχτα ούτε από την Ουκρανία, ούτε από τη Λευκορωσία, ανακοίνωσε από πλευράς του ο πολωνικός στρατός.

Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις, μπορεί να πρόκειται για εξάρτημα παλιού ελικοφόρου κινητήρα, αναφέρει το Reuters. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την πολωνική αστυνομία και δυνάμεις του στρατού βρίσκονται στο σημείο.

Η τοπική αστυνομία ανέφερε ότι το περιστατικό συνέβη γύρω στις 02.00 (03.00 ώρα Ελλάδας) την Τετάρτη (20/8) στο χωριό Osiny, στην κομητεία Łuków, κοντά στην πόλη Lublin, περίπου 100 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Βαρσοβίας.

Το άγνωστο αντικείμενο έπεσε στο έδαφος και εξερράγη, με τη δύναμη της έκρηξης να θρυμματίζει παράθυρα σε ένα σπίτι αρκετές δεκάδες μέτρα μακριά.