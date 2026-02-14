Ναβάλνι: «Δολοφονήθηκε με επιβατιδίνη» - Οι πέντε χώρες που κατηγορούν τη Ρωσία για τη δηλητηρίαση του

Ο ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι σκοτώθηκε χρησιμοποιώντας ένα δηλητήριο που αναπτύχθηκε από μια τοξίνη βατράχου, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της Βρετανίας.

Δύο χρόνια μετά τον θάνατο του Ναβάλνι, όπως σημειώνει το BBC, σε μια φυλακή στη Σιβηρία, η Βρετανία και οι σύμμαχοί της κατηγόρησαν το Κρεμλίνο μετά από ανάλυση δειγμάτων υλικών που βρέθηκαν στο σώμα του.

Δεν υπάρχει καμία αθώα εξήγηση για την εύρεση της τοξίνης, που ονομάζεται επιβατιδίνη, σε δείγματα που ελήφθησαν από το σώμα του Ναβάλνι, δήλωσε το βρετανικό ΥΠΕΞ.

Μιλώντας από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου, η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ δήλωσε: «Μόνο η ρωσική κυβέρνηση είχε τα μέσα, το κίνητρο και την ευκαιρία να χρησιμοποιήσει αυτή τη θανατηφόρα τοξίνη εναντίον του Αλεξέι Ναβάλνι κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του στη Ρωσία».

Η Κούπερ συναντήθηκε με τη χήρα του Ναβάλνι, Γιούλια Ναβάλναγια, στο συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο.

«Η Ρωσία είδε τον Ναβάλνι ως απειλή», δήλωσε η Κούπερ στην εκδήλωση. «Χρησιμοποιώντας αυτή τη μορφή δηλητηρίου, το ρωσικό κράτος επέδειξε τα απεχθή εργαλεία που έχει στη διάθεσή του και τον συντριπτικό φόβο που έχει για την πολιτική αντιπολίτευση», πρόσθεσε.

Ναβάλνι: Οι πέντε χώρες που κατηγορούν τη Ρωσία για την δηλητηρίαση του

Το Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με τη Σουηδία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, κατηγορούν τη Ρωσία για τη δηλητηρίαση.

Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ενημέρωσε τον Οργανισμό για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων για την φερόμενη παραβίαση της Σύμβασης για τα Χημικά Όπλα από τη Ρωσία.

«Είμαι ευγνώμων στα ευρωπαϊκά κράτη για την σχολαστική δουλειά που πραγματοποίησαν για δύο χρόνια και για την αποκάλυψη της αλήθειας», είπε η χήρα του Ναβάλνι.

Υπενθυμίζεται ότι, ο Ναβάλνι - ένας αγωνιστής κατά της διαφθοράς και ο πιο θορυβώδης ηγέτης της αντιπολίτευσης της Ρωσίας - πέθανε ξαφνικά στη φυλακή στις 16 Φεβρουαρίου 2024 σε ηλικία 47 ετών.

Το 2020 δηλητηριάστηκε με νευροτοξικό παράγοντα Novichok. Υποβλήθηκε σε θεραπεία στη Γερμανία και συνελήφθη στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή του στη Ρωσία.

Η απέχθεια του Βλαντιμίρ Πούτιν προς το πρόσωπο του ήταν γνωστή και όσο ζούσε δεν τον ανέφερε καν με το όνομά του. Ωστόσο, στην είδηση θανάτου του σχολίασε μονάχα: «Η απώλεια ενός ατόμου ήταν «πάντα ένα θλιβερό γεγονός».