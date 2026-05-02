Ναργκίς Μοχαμαντί: Η νομπελίστρια ειρήνης διακομίστηκε σε νοσοκομείο στο Ιράν μετά από «καρδιακή κρίση»

Η βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης Ναργκίς Μοχαμαντί εξακολουθεί να νοσηλεύεται σήμερα σε νοσοκομείο στο Ιράν μετά τη μεταφορά της εκεί από τη φυλακή έπειτα από μεγάλη επιδείνωση της υγείας της, όπως ανακοίνωσε το ίδρυμα που ανήκει στην οικογένειά της.

Ο γραμματέας της Νορβηγικής Επιτροπής Νόμπελ, που απένειμε στη Μοχαμαντί το βραβείο για το 2023, είχε εκφράσει ανησυχία την Πέμπτη για την επιδεινούμενη κατάσταση της Ιρανής ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα η οποία υπέστη καρδιακή προσβολή στη φυλακή.

Η 54χρονη Μοχαμαντί κέρδισε το βραβείο ενώ βρισκόταν στη φυλακή για την εκστρατεία της υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών και της κατάργησης της θανατικής ποινής στο Ιράν.

Το Ίδρυμα Ναργκές Μοχαμαντί ανέφερε σε δήλωση που αναρτήθηκε χθες, Παρασκευή, στον ιστότοπό του ότι «διακομίστηκε επειγόντως σήμερα σε νοσοκομείο στη Ζανζάν έπειτα από δραματική επιδείνωση της υγείας της, μεταξύ των οποίων δύο επεισόδια πλήρους απώλειας συνείδησης και σοβαρή καρδιακή κρίση».

Η μεταφορά της στο νοσοκομείο ήταν «αναπόδραστη ανάγκη αφού οι γιατροί της φυλακής έκριναν πως η κατάστασή της δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου», ανέφερε.

Σε επικαιροποιημένη ανάρτηση σήμερα, το ίδρυμα ανέφερε ότι παραμένει σε μη σταθερή κατάσταση και της χορηγείται οξυγόνο. Κάλεσε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο στην Τεχεράνη και εξετάσεις και εξειδικευμένη θεραπεία.

Η Μοχαμαντί καταδικάστηκε ξανά σε φυλάκιση 7,5 ετών, ανέφερε το ίδρυμα τον Φεβρουάριο, μερικές εβδομάδες πριν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπολύσουν τον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν. Η Επιτροπή Νόμπελ είχε καλέσει τότε την Τεχεράνη να την αφήσει ελεύθερη αμέσως.

Συνελήφθη τον Δεκέμβριο αφού κατήγγειλε τον θάνατο ενός δικηγόρου, του Χόσροου Αλικόρντι -- ο εισαγγελέας Χασάν Χεματιφάρ είχε δηλώσει τότε στους δημοσιογράφους ότι έκανε προκλητικά σχόλια στην επιμνημόσυνη τελετή για τον Αλικόρντι.

Χθες, Παρασκευή, το πρωί, η Μοχαμαντί λιποθύμησε έπειτα από μέρες επικίνδυνα υψηλής πίεσης και έντονης ναυτίας, σύμφωνα με το ίδρυμα. Έπειτα από πολλές κρίσεις εμέτου, κατέρρευσε και μεταφέρθηκε σε ιατρική μονάδα της φυλακής προκειμένου να της γίνει επείγουσα ενδοφλέβια έγχυση.

Η ακτιβίστρια, που έχει υποβληθεί σε τρεις αγγειοπλαστικές επεμβάσεις, αντιμετωπίζει «απευθείας και άμεση» απειλή στο δικαίωμά της στη ζωή, ανέφερε η οικογένειά της. «Ζητάμε να αποσυρθούν αμέσως όλες οι κατηγορίες και οι ποινές που της έχουν επιβληθεί για την ειρηνική εργασία της σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα να ακυρωθούν χωρίς όρους».