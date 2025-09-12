Το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την «Ανατολική Φρουρά» για την Πολωνία: Τι θα περιλαμβάνει το Eastern Sentry

Το ΝΑΤΟ ξεκίνησε την Παρασκευή μια νέα αποστολή για την ενίσχυση της άμυνας της ανατολικής πλευράς της Ευρώπης, ως απάντηση στις εισβολές ρωσικών drone στην Πολωνία νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Αμυντικής Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε.

«Είναι απερίσκεπτο και απαράδεκτο. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ρωσικά drones να εισέρχονται στον εναέριο χώρο των συμμάχων», δήλωσε ο Ρούτε, ανακοινώνοντας την επιχείρηση «Eastern Sentry» που μεταφράζεται ως «Ανατολική Φρουρά».

Η αποστολή, η οποία ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής, θα περιλαμβάνει μια σειρά από μέσα που θα ενσωματώνουν αεροπορικές και χερσαίες βάσεις. Σύμμαχοι, όπως η Δανία, η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία, έχουν μέχρι στιγμής δεσμευτεί για την αποστολή, ενώ άλλοι πρόκειται να συμμετάσχουν, συνέχισε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ.

JUST IN:#NATO chief Rutte announces "Eastern Sentry" to protect the alliance's frontline after the latest Russian incursions of NATO airspace.



"Russia's recklessness in the air along our eastern flank is increasing," he said, alongside SACEUR. pic.twitter.com/lT0YfzrSBb — Teri Schultz (@terischultz) September 12, 2025

Πολωνία - ΝΑΤΟ: Τι δηλώνουν ανώτατοι διοικητές

Ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ, Alexus Grynkewich, δήλωσε ότι το ΝΑΤΟ θα υπερασπιστεί κάθε σπιθαμή του εδάφους της συμμαχίας.

«Η Πολωνία και οι πολίτες όλης της Συμμαχίας πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς χάρη στην άμεση αντίδρασή μας και στη σημαντική ανακοίνωση που κάναμε εδώ, σήμερα», δήλωσε.

«Βλέπουμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη να παραβιάζουν τον εναέριο χώρο μας. Είτε ήταν σκόπιμο είτε όχι, είναι απαράδεκτο. Οι σύμμαχοι έχουν εκφράσει την πλήρη αλληλεγγύη τους προς την Πολωνία. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπίσουμε την επιθετικότητα και να υπερασπιστούμε κάθε μέλος της Συμμαχίας. Η υπεράσπιση της ανατολικής πτέρυγας είναι το βασικό μας καθήκον. Για τον λόγο αυτό δρομολογούμε την πρωτοβουλία Eastern Sentry για την περαιτέρω ενίσχυση της ανατολικής μας πτέρυγας», μετέφερε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ.

Ο Μαρκ Ρούτε ρωτήθηκε για το αν έχει περισσότερες πληροφορίες για την πρόθεση της Ρωσίας όταν παραβίασε τον εναέριο χώρο της Πολωνίας. Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ απέφυγε να απαντήσει αλλά σημείωσε πως «είτε ήταν ηθελημένη είτε όχι, ήταν μία απρόσεκτη ενέργεια. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέπουμε την εισβολή ρωσικών drone σε ευρωπαϊκό ενάεριο χώρο».

Με πληροφορίες από Reuters, Euronews