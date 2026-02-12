ΝΑΤΟ: Τα θέματα που θα κυριαρχήσουν στη Σύνοδο των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες

Οι υπουργοί Άμυνας από όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ συναντώνται σήμερα, Πέμπτη 12/2, στις Βρυξέλλες, καθώς εγκαινιάζεται το πρόγραμμα Arctic Sentry (Αρκτικός Φρουρός) για να ενισχύσει την παρουσία του στην Αρκτική και την ευρύτερη περιοχή του Βορρά

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο γενικός γραμματέας της Συμμαχίας, Μαρκ Ρούτε, ενόψει της συνόδου των υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες παρουσίασε χθες το σχέδιο για την ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ, μια νέα πρωτοβουλία που έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης ρωσικής στρατιωτικής δραστηριότητας και αυξανόμενου ενδιαφέροντος της Κίνας για την περιοχή.

Defence Ministers from across the Alliance meet in Brussels tomorrow, as #NATO launches #ArcticSentry to strengthen its presence in the High North



👉 https://t.co/gNFSCDgeMe

❄️ https://t.co/58KM7ocsxS pic.twitter.com/lnVFbuefm7 — UK Joint Delegation to NATO (@UKNATO) February 11, 2026

Η πρωτοβουλία «Arctic Sentry» θα τεθεί υπό την ηγεσία της Διοίκησης Κοινών Δυνάμεων του Νόρφολκ (Joint Force Command Norfolk) και θα ενοποιήσει υφιστάμενες νατοϊκές και εθνικές δραστηριότητες σε ένα ενιαίο επιχειρησιακό πλαίσιο.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση της αποτρεπτικής και αμυντικής στάσης της Συμμαχίας σε μια περιοχή που αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία.

Σε πρώτη φάση, η «Arctic Sentry» θα περιλαμβάνει μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις, όπως η δανική «Arctic Endurance» και η νορβηγική «Cold Response», στις οποίες συμμετέχουν δεκάδες χιλιάδες στρατιωτικοί, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό για επιχειρήσεις σε ακραίες αρκτικές συνθήκες.

Εκτός από τη συνεδρίαση των 32 Υπουργών Άμυνας, στις Βρυξέλλες θα πραγματοποιηθεί και σύνοδος του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, με τη συμμετοχή του νέου Ουκρανού Υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, καθώς και εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει συνεδρίαση της Ομάδας Επαφής για την Άμυνα της Ουκρανίας (Ukraine Defense Contact Group), υπό την ηγεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.