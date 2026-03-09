ΝΑΤΟ: Ξεκινά στρατιωτική άσκηση στην Αρκτική με 25.000 στρατιώτες από 14 χώρες

Το ΝΑΤΟ σήμερα Δευτέρα, (09/03) αρχίζει τις μεγάλες στρατιωτικές ασκήσεις του στην Αρκτική, οι οποίες προγραμματίζονται κάθε δύο χρόνια, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση φέτος στον ρόλο των πολιτών και των πολιτικών δομών στην υποστήριξη των ενόπλων δυνάμεων.

Οι ασκήσεις, με την ονομασία «Cold Response», τίθενται σε εφαρμογή σε μια περίοδο αυξημένης γεωπολιτικής έντασης στην περιοχή, λόγω της πρόθεσης του Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχό του τη Γροιλανδία.

Οι στρατιωτικές δραστηριότητες επικεντρώνονται στην προστασία της ευρωπαϊκής Αρκτικής, όπου χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, όπως η Νορβηγία και η Φινλανδία, μοιράζονται σύνορα με τη Ρωσία.

Οι ασκήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τις 9 έως τις 19 Μαρτίου και αποτελούν μέρος της αποστολής της Συμμαχίας με την ονομασία «Arctic Sentry», που έχει στόχο να ενισχύσει την παρουσία της στην περιοχή και η οποία ξεκίνησε με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης με τον Τραμπ αναφορικά με τη Γροιλανδία.

The Trans-Atlantic Bond: Rapid Deployment ✈️



Approximately 2,500 U.S. Marines 🇺🇸 are in Norway 🇳🇴 to integrate with Allies during exercise Cold Response 26.



U.S. Marines from 2nd Battalion, 6th Marine Regiment and 10th Marine Regiment, 2nd Marine Division, will participate in… pic.twitter.com/G1e2k8sfiW — NATO Allied Joint Force Command Norfolk - JFCNF (@JFCNorfolk) March 9, 2026

Συμμετοχή 25.000 στρατιωτών από 14 χώρες

Στα γυμνάσια θα λάβουν μέρος περίπου 25.000 στρατιωτικοί από 14 χώρες, μεταξύ των οποίων οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Δανία.

Η πλειονότητα των ασκήσεων θα πραγματοποιηθεί στη βόρεια Νορβηγία και τη Φινλανδία, ενώ από τις ΗΠΑ αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 4.000 στρατιώτες.

Η Νορβηγία έχει ανακηρύξει το 2026 ως έτος «πλήρους άμυνας», το οποίο σημαίνει ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία της κοινωνίας για την αντιμετώπιση κρίσεων, πολέμων ή φυσικών καταστροφών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρχές επιδιώκουν να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ στρατού, πολιτών, επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών.

«Θέλουμε οι ένοπλες δυνάμεις να επικεντρωθούν στην αποστολή τους, δηλαδή στην άμυνα της χώρας. Για να συμβεί αυτό, βασιζόμαστε στο ότι οι βασικές λειτουργίες της κοινωνίας θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά», δήλωσε στο Reuters ο επικεφαλής του νορβηγικού στρατού, υποστράτηγος Λαρς Λέρβικ.

A great milestone ✅ for JFC Norfolk and Allied cooperation 🤝in the High North.



This week JFC Norfolk coordinated the first NATO AWACS 🛫 mission in Finnish 🇫🇮 airspace under Arctic Sentry❄️. The mission also featured a 4 vs 4 flying activity with eight Finnish F/A-18s ✈️,… pic.twitter.com/oc124RYyXk — NATO Allied Joint Force Command Norfolk - JFCNF (@JFCNorfolk) March 8, 2026

Ο ρόλος των πολιτών στην υποστήριξη του στρατού

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ασκήσεις αποτελούν επίσης ευκαιρία να αξιολογηθεί πώς οι πολίτες μπορούν να συμβάλουν άμεσα στη στρατιωτική προσπάθεια.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τομέας της υγείας, ο οποίος θα πρέπει να είναι σε θέση να διαχειριστεί μεγαλύτερο αριθμό τραυματιών σε περίπτωση σύγκρουσης, είτε πρόκειται για Νορβηγούς στρατιώτες είτε για προσωπικό συμμαχικών χωρών.

Οι ασκήσεις αυτές θεωρούνται από τις σημαντικότερες στρατιωτικές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ στην Αρκτική και αποσκοπούν στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας σε μια περιοχή με αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία.