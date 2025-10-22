«Ναζιστική τάση»: Ρατσιστικά σχόλια «έκαψαν» την υποψηφιότητα εκλεκτού του Τραμπ

Ο Πολ Ινγκράσια, επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για την ηγεσία της Office of Special Counsel (OSC) – της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την προστασία δημοσίων υπαλλήλων από διακρίσεις και καταχρήσεις – απέσυρε την υποψηφιότητά του, μετά τη δημοσιοποίηση παλαιότερων ρατσιστικών του δηλώσεων.

Το Politico αποκάλυψε τη Δευτέρα ότι ο Ινγκράσια είχε στείλει, σε ιδιωτική ομάδα συζήτησης Ρεπουμπλικάνων, προσβλητικά και ρατσιστικά μηνύματα, στα οποία ανέφερε μεταξύ άλλων ότι έχει «ναζιστική τάση» και χρησιμοποίησε ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς για τους μαύρους.

Σε άλλο μήνυμα, επιτέθηκε στην εθνική αργία για τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, γράφοντας ότι «θα έπρεπε να καταργηθεί και να ριχτεί στον έβδομο κύκλο της κόλασης».

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Ινγκράσια ανέφερε πως δεν συγκέντρωνε επαρκή υποστήριξη από Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές και γι' αυτό δεν θα παραστεί στην ακρόαση επιβεβαίωσης ενώπιον της Γερουσίας. Το Ρεπουμπλικανικό κόμμα διατηρεί οριακή πλειοψηφία στην άνω Βουλή.

Ο δικηγόρος του, Έντουαρντ Άντριου Πάλτσικ, υποστήριξε ότι τα σχόλια «έχουν αφαιρεθεί από το συγκείμενό τους» και χαρακτήρισε το περιεχόμενο «σατιρικό» και «αυτοσαρκαστικό», χωρίς όμως να διαψεύσει ρητά την αυθεντικότητά τους.

Πηγή του Politico στον Λευκό Οίκο επιβεβαίωσε απλά ότι ο Ινγκράσια «δεν είναι πλέον υποψήφιος».