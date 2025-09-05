NBC: Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη δημιουργία ουδέτερης ζώνης στην Ουκρανία - Οι προκλήσεις του σχεδιασμού

Εάν επιτευχθεί ποτέ ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παρακολούθηση μιας μεγάλης ζώνης ασφαλείας εντός της Ουκρανίας, η οποία έχει σχεδιαστεί ως μέσο προστασίας της χώρας από τη Ρωσία, με βάση το σχέδιο που φέρνει στο φως το NBC News.

Η ζώνη ασφαλείας, λεγόμενη buffer zone, θα είναι μια μεγάλη αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή — τα σύνορα της οποίας δεν έχουν ακόμη καθοριστεί — εντός της σημερινής Ουκρανίας, που θα χωρίζει το ρωσικό και το ουκρανικό έδαφος εντός της χώρας.

Εν μέρει λόγω των τεχνολογικών δυνατοτήτων της, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην παρακολούθηση της ζώνης ασφαλείας, χρησιμοποιώντας drones και δορυφόρους μαζί με άλλες δυνατότητες πληροφοριών, αλλά θα συντονίζονται με άλλες χώρες που θα παρακολουθούν επίσης.

Σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το σχέδιο, η ζώνη θα μπορούσε στη συνέχεια να ασφαλιστεί από στρατεύματα μιας ή περισσότερων χωρών που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ, όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμη και το Μπαγκλαντές. Δεν θα αναπτυχθούν αμερικανικά στρατεύματα εντός της Ουκρανίας, ανέφεραν. Το Politico είχε προηγουμένως δημοσιεύσει την γενική ιδέα μιας ζώνης ασφαλείας.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα πρέπει να συμφωνήσει με οποιοδήποτε σχέδιο για εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, και η συμμετοχή του ΝΑΤΟ ή ακόμα και η πρόταση για κάτι τέτοιο αποτελεί σημαντικό ζήτημα για τον ίδιο, οπότε οι υπεύθυνοι του σχεδιασμού προσπαθούν να αποφύγουν τη χρήση δυνάμεων του ΝΑΤΟ ή οτιδήποτε μοιάζει με το σήμα του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με ορισμένα από τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με το σχέδιο.

Αντ' αυτού, ορισμένες από τις εγγυήσεις θα βασίζονταν πιθανώς σε στρατεύματα από χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ και σε ένα συνονθύλευμα διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ουκρανίας και των συμμάχων της, που θα παρείχαν στην Ουκρανία εγγυήσεις ασφάλειας.

Κάθε σχέδιο είναι προσωρινό έως ότου ο Πούτιν και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συμφωνήσουν σε ένα, εκτός από τους ηγέτες των χωρών που θα εμπλακούν στις εγγυήσεις ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Υπενθυμίζεται ότι, την Πέμπτη, μέλη της ομάδας των συμμάχων, η οποία είναι ανεπίσημα γνωστή ως «συνασπισμός των προθύμων», συναντήθηκαν για να επισημοποιήσουν ενδεχομένως ορισμένες πτυχές του σχεδίου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, τα οποία αναμένεται επίσης να ηγηθούν της συνολικής προσπάθειας για την παροχή ασφάλειας στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Ζελένσκι έγραψε στο X μετά τη συνάντηση: «Συζητήσαμε λεπτομερώς την ετοιμότητα κάθε χώρας να συμβάλει στη διασφάλιση της ασφάλειας στην ξηρά, στη θάλασσα, στον αέρα και στον κυβερνοχώρο. Συντονίσαμε τις θέσεις μας και εξετάσαμε στοιχεία των εγγυήσεων ασφάλειας».

Ζώνη ασφαλείας στην Ουκρανία: Οι προκλήσεις του σχεδιασμού

Μεταξύ των προκλήσεων που συνεπάγεται ο σχεδιασμός είναι οι αποφάσεις σχετικά με το είδος των ρωσικών εισβολών που θα προκαλούσαν αντίδραση είτε από την Ουκρανία είτε από τις δυνάμεις παρακολούθησης και το είδος της αντίδρασης που θα επιτρεπόταν, ανέφερε μία από τις πηγές. Το άτομο αυτό είπε ότι οι κανόνες εμπλοκής πρέπει ακόμη να επεξεργαστούν και ότι είναι πιθανό να αμφισβητηθούν σε περίπτωση διαφωνιών μετά τη σύναψη της συμφωνίας και τη δημιουργία της ζώνης ασφαλείας.

Μαζί με τη ζώνη ασφαλείας, θα ήταν επίσης σημαντικό να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα μπορούσε να στραγγαλίσει την οικονομία της Ουκρανίας. Σε αυτό το σημείο, η Τουρκία θα ήταν υπεύθυνη για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης ροής αγαθών και υπηρεσιών στη Μαύρη Θάλασσα, διεξάγοντας θαλάσσια επιτήρηση και επιβολή του νόμου στα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελίων. Λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, η Τουρκία συνέβαλε στην εξασφάλιση του θαλάσσιου διαδρόμου που δημιουργήθηκε για τη μεταφορά σιτηρών από την Ουκρανία.

Πηγή: NBC News