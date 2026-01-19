Νέα αλυσίδα σούπερ μάρκετ στην Τουρκία με όνομα «Free Gazza»: «Μποϊκοτάζ στα ισραηλινά προϊόντα»

Εγκαινιάστηκε στην Τουρκία, νέα αλυσίδα σούπερ μάρκετ με όνομα «Free Gazza» και μότο: «κανένα ισραηλινό προϊόν».

Ειδικότερα, σύμφωνα με en.royanews,tv, το κατάστημα, που βρίσκεται στην περιοχή Beylikdüzü, δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση των αρχών που διέπουν τις αγοραστικές επιλογές και αποφεύγει τα προϊόντα που συνδέονται με οντότητες που υπόκεινται σε μποϊκοτάζ στη Γάζα, στο πλαίσιο του οποίου οι καταναλωτές απέχουν από την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων συνδέονται με το «Ισραήλ».

🇹🇷 🇵🇸 Turkey’s Istanbul witnessed on Saturday the opening of “Free Gazza Market”, a store dedicated entirely to the principle of boycotting in support of Gaza; with no ‘Israeli’ products on the shelves.



Read more: https://t.co/ykSJzQw12O pic.twitter.com/RqCGaLLZvm — Roya News English (@RoyaNewsEnglish) December 25, 2025

«Το Free Gaza Market ιδρύθηκε για να υποστηρίξει τον παλαιστινιακό λαό και να προωθήσει ένα οικονομικό μποϊκοτάζ κατά της ισραηλινής καταπίεσης», αναφέρει το κατάστημα στην ιστοσελίδα του.

«Προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις σε μάρκες που υποστηρίζουν το Ισραήλ, διασφαλίζουμε ότι κάθε αγορά που κάνετε είναι μια δήλωση. Ο κύριος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα όπου οι συνειδητοί καταναλωτές μπορούν να ψωνίζουν με σιγουριά», προσθέτει.

Η μεγάλη έναρξη, που ανακοινώθηκε με ενθουσιασμό, προσκάλεσε το κοινό στο Beylikdüzü με το σύνθημα «Söz bitti, eylem başladı», που σημαίνει «Τα λόγια τελείωσαν, η δράση ξεκίνησε».

Το μποϊκοτάζ των «ισραηλινών» προϊόντων αυξήθηκε μαζικά μετά την «ισραηλινή» επίθεση στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023, κατά την οποία σκοτώθηκαν πάνω από 70.000 Παλαιστίνιοι.