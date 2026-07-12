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Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν: Πύραυλοι έπληξαν το νησί Κεσμ

Οι ΗΠΑ διεξάγουν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων γύρω από τα στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το Axios.

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Επίθεση στην Τεχεράνη
Επίθεση στην Τεχεράνη | EPA (ΑΠΕ-ΜΠΕ)
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Οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν πλήγματα εναντίον ιρανικών πυραυλικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας, ενώ στοχοθέτησαν επίσης μικρά ταχύπλοα των ιρανών Φρουρών της Επανάστασης σε τοποθεσίες γύρω από τα στενά του Ορμούζ, μετέδωσε σήμερα ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος υψηλόβαθμο αμερικανό αξιωματούχο.

Εξάλλου το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν σήμερα το απόγευμα από τον «εχθρό» προς το νησί Κεσμ, προσθέτοντας ότι δεν έχουν αναφερθεί θύματα.

«Μεταξύ 10 και 11 εχθρικά βλήματα έπληξαν σήμερα το απόγευμα το νησί Κεσμ», δήλωσε ο Χοσεΐν Αμίρ Τεϊμουρί, ο κυβερνήτης του νησιού, σύμφωνα με το IRNA, προσθέτοντας ότι «όλοι οι στόχοι ήταν στρατιωτικοί» και ότι δεν υπάρχουν θύματα.

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