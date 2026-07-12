Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα ότι η εκεχειρία είχε ουσιαστικά λήξει. Λίγες ημέρες αργότερα, όλα δείχνουν πως οι εξελίξεις τον επιβεβαιώνουν.

Το Ιράν έχει αρχίσει και πάλι να πλήττει γειτονικές χώρες του Κόλπου, οι οποίες για εβδομάδες φαίνονταν να βρίσκονται εκτός στόχαστρου, ενώ οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων γίνονται ολοένα και πιο σφοδρές.

Την ίδια ώρα, η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, σύμφωνα με ανάλυση του Sky News. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι το στρατηγικής σημασίας πέρασμα έχει κλείσει εκ νέου, αν και ο βρετανικός οργανισμός UKMTO επιμένει πως εξακολουθεί να υπάρχει διαθέσιμος θαλάσσιος διάδρομος για τη ναυσιπλοΐα.

«Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή»

Στενά του Ορμούζ | AP

Η νέα αυτή κλιμάκωση ξεκίνησε το βράδυ του Σαββάτου (11/7/2026), όταν ακόμη ένα εμπορικό πλοίο έγινε στόχος στα ανοικτά των ακτών του Ομάν. Πρόκειται για πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με κυπριακή σημαία.

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Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν προειδοποιητικά πυρά, υποστηρίζοντας πως το πλοίο ακολούθησε μη εγκεκριμένη πορεία μέσω των Στενών του Ορμούζ. Το πλήρωμα εγκατέλειψε το σκάφος με σωσίβια λέμβο, ενώ ένας Ινδός υπήκοος εξακολουθεί να αγνοείται.

Ως απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά του Ιράν, την τρίτη στρατιωτική επιχείρηση μέσα στην ίδια εβδομάδα.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δημοσιοποίησε φωτογραφίες από μέρος των περίπου 140 πληγμάτων που, όπως αναφέρει, πραγματοποιήθηκαν κατόπιν εντολής του Αμερικανού προέδρου.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, έγραψε στην πλατφόρμα X: «Το Ιράν έκανε μια κακή επιλογή. Τώρα θα πληρώσει το τίμημα.»

Κανείς δεν βρίσκεται πλέον εκτός στόχου

Η Τεχεράνη είχε προειδοποιήσει ότι οποιαδήποτε αντίποινα θα αντιμετωπίζονταν με σφοδρή απάντηση.

Αυτή τη φορά, όμως, οι επιθέσεις με πυραύλους και drones δεν περιορίστηκαν στο Μπαχρέιν, το Κουβέιτ και την Ιορδανία, χώρες που είχαν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των επιθέσεων τις προηγούμενες ημέρες.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που στο παρελθόν αποτελούσαν συχνό στόχο της Τεχεράνης, δέχθηκαν επίθεση για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν δύο μήνες.

Οι κάτοικοι του Αμπού Ντάμπι ξύπνησαν με προειδοποιητικά μηνύματα έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, ενώ στις συνομιλίες μέσω WhatsApp κυριάρχησαν η ανησυχία και ο φόβος. Πολλοί εκφράζουν την αγωνία ότι η χώρα μπορεί να επιστρέψει στις σφοδρές επιθέσεις που βίωσε κατά τις πρώτες έξι εβδομάδες του πολέμου.

Όλα δείχνουν πλέον ότι κανείς δεν θεωρείται ασφαλής.

Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι και το Κατάρ, το οποίο διαδραματίζει κομβικό ρόλο στις προσπάθειες διαμεσολάβησης μεταξύ των δύο πλευρών, ανακοίνωσε ότι δέχθηκε εισερχόμενα πυρά. Κάτοικοι της Ντόχα ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις που προκάλεσαν δονήσεις στα παράθυρα των κατοικιών τους.

Παράλληλα, το Ομάν, μόλις μία ημέρα αφότου τα τοπικά μέσα ενημέρωσης προέβαλλαν τις διμερείς συνομιλίες με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών, ανακοίνωσε ότι δέχθηκε επίσης επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο έδαφός του.

Το μήνυμα του νέου ανώτατου ηγέτη

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο οποίος δεν έχει ακόμη εμφανιστεί δημόσια μετά τη διαδοχή του πατέρα του, απουσίασε και από τις τελετές μνήμης που πραγματοποιήθηκαν αυτή την εβδομάδα.

Ωστόσο, εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία δεσμεύεται ότι οι Ιρανοί θα εκδικηθούν τον θάνατό του.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης, το συγκεκριμένο μήνυμα ήταν χαραγμένο πάνω σε έναν από τους πυραύλους που χρησιμοποιήθηκαν στις σημερινές επιθέσεις.

Τα Στενά του Ορμούζ ξανά στο επίκεντρο

Φαίνεται πως το μνημόνιο κατανόησης που είχε υπογραφεί τον προηγούμενο μήνα ερμηνεύεται πλέον με εντελώς διαφορετικό τρόπο από τις δύο πλευρές.

Η συμφωνία προέβλεπε την άμεση αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Ωστόσο, το Ιράν φαίνεται να στοχοποιεί πλοία που παρακάμπτουν τη θαλάσσια διαδρομή την οποία ελέγχει στη βόρεια πλευρά του περάσματος.

Πηγή από τον ναυτιλιακό κλάδο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δήλωσε ότι η θαλάσσια διαδρομή που ελέγχεται από τις αμερικανικές δυνάμεις, κατά μήκος των ακτών του Ομάν, έχει αποδειχθεί καθοριστική για την ασφαλή έξοδο των πλοίων από τον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια πηγή, πολλά πλοία συνεχίζουν να απενεργοποιούν τους αναμεταδότες εντοπισμού (AIS) κατά τη διέλευσή τους, γεγονός που καταδεικνύει ότι η κατάσταση απέχει πολύ από την κανονικότητα σε μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες του πλανήτη, από όπου, υπό φυσιολογικές συνθήκες, διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Οι ελπίδες για ειρήνη απομακρύνονται

Η εξέλιξη αυτή απειλεί να τινάξει στον αέρα κάθε προοπτική ειρηνικής διευθέτησης, σε μια περίοδο που αποτελεί ήδη μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σχεδόν στα μισά της προβλεπόμενης περιόδου των 60 ημερών που είχε συμφωνηθεί για διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι δύο πλευρές δεν φαίνεται να έχουν καταλήξει σε καμία ουσιαστική πρόοδο.

Υπό αυτές τις συνθήκες, παραμένει ασαφές ποιες επιλογές διαθέτει πλέον ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στο καλύτερο σενάριο, η διπλωματία επιστρέφει στο σημείο μηδέν. Στο χειρότερο, η περιοχή κινδυνεύει να βυθιστεί σε έναν νέο κύκλο γενικευμένων συγκρούσεων.