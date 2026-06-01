Νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή με Ιράν και ΗΠΑ να επιδίδονται σε νέα πλήγματα, με την κάθε πλευρά να υποστηρίζει πως απαντά στην επιθετικότητα του άλλου. Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι αμερικανικές πιέσεις για εκεχειρία στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις του.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα, Δευτέρα (01/06), ότι πραγματοποίησαν «επιθέσεις αυτοάμυνας» ενάντια σε ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones στο Γκορούκ και το νησί Κεσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο.

Τα πλήγματα έγιναν σε απάντηση σε «επιθετικές ιρανικές ενέργειες που περιελάμβαναν την κατάρριψη ενός αμερικανικού drone MQ-1 που επιχειρούσε πάνω από διεθνή ύδατα», ανέφερε η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή (Centcom) σε ανάρτηση στο X.

Η τελευταία τόνισε ότι αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος εξουδετέρωσε συστήματα αεροπορικής άμυνας, έναν επίγειο σταθμό ελέγχου και δύο σημεία ελέγχου drones.

Η Centcom προσέθεσε ότι κανένα μέλος του στρατιωτικού προσωπικού των ΗΠΑ δεν τραυματίστηκε.

Τι λέει το Ιράν

Από πλευράς Ιράν, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με στόχο βάση που χρησιμοποιείται από τον αμερικανικό στρατό για επιθέσεις κατά της ιρανικής επικράτειας.

Η τοποθεσία της βάσης δεν διευκρινίστηκε στην ανακοίνωση των Φρουρών.

Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε λίγα λεπτά νωρίτερα, ωστόσο, ότι αντιμετωπίζει επίθεση με drones και πυραύλους.

Πρόκειται για τη δεύτερη τέτοια επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά της χώρας αυτής του Κόλπου.

«Όλοι οι ήχοι εκρήξεων είναι αποτέλεσμα των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας που αναχαιτίζουν αυτές τις εχθρικές επιθέσεις», ανακοίνωσε ο στρατός με ανάρτηση στο X.

Δεν διευκρίνισε την προέλευση της επίθεσης αυτής.

Την Πέμπτη, το Κουβέιτ ανέφερε μια παρόμοια επίθεση, την οποία αργότερα απέδωσε στο Ιράν, όπου οι Φρουροί της Επανάστασης είπαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική βάση σε αντίποινα σε νέες αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές στην ιρανική επικράτεια.

Πιέσεις για τον Λίβανο

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Axios που επικαλείται κορυφαίο αμερικανό αξιωματούχο.

Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Λιβανέζος πρόεδρος εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου, Ναμπίχ Μπέρι, ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.