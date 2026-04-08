Νέα ανάρτηση Τραμπ: «Μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη - Θα είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής»

Σε ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν για κατάπαυση του πυρός, κάνοντας λόγο για «Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στην ανάρτησή του τονίζει ότι τώρα το Ιράν «μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης», ενώ αναφέρεται και στα Στενά του Ορμούζ, τα οποία έχουν κλείσει από την 28η Φεβρουαρίου, την πρώτη μερα των επιθέσεων.

Συγκεκριμένα, αναφέρει: «Μια μεγάλη μέρα για την Παγκόσμια Ειρήνη! Το Ιράν θέλει να συμβεί, έχουν βαρεθεί αρκετά! Το ίδιο και όλοι οι άλλοι! Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα βοηθήσουν με την αύξηση της κυκλοφορίας στα Στενά του Ορμούζ.

Θα υπάρξουν πολλές θετικές δράσεις! Θα βγουν πολλά χρήματα. Το Ιράν μπορεί να ξεκινήσει τη διαδικασία ανοικοδόμησης. Θα φορτώνουμε προμήθειες κάθε είδους και απλώς θα "περιμένουμε" για να βεβαιωθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαι σίγουρος ότι θα πάνε. Όπως ακριβώς βιώνουμε στις ΗΠΑ, αυτή θα μπορούσε να είναι η Χρυσή Εποχή της Μέσης Ανατολής!»

Υπενθυμίζεται ότι, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη».

«Πρόκειται για «μια πλήρη και ολοκληρωτική νίκη. 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε σύντομες δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στο AFP.

«Το ζήτημα του ουρανίου του Ιράν θα επιλυθεί πλήρως, αλλιώς δεν θα αποδεχθώ τον τερματισμό του πολέμου», απάντησε ερωτηθείς για το πώς θα λυθεί το ζήτημα του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό από πυρηνικούς επιστήμονες της Ισλαμικής Δημοκρατία.