Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν: «Πλήρης και ολοκληρωτική νίκη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· σήμερα νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) το Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ΗΠΑ κατήγαγαν «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» κλείνοντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καταρχήν για δύο εβδομάδες, με το Ιράν.
Πρόκειται για «μια πλήρη και ολοκληρωτική νίκη. 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε σύντομες δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στο AFP.
Διαβεβαίωσε επίσης ότι το ζήτημα του ουρανίου του Ιράν θα «επιλυθεί πλήρως». «Θα επιλυθεί πλήρως, αλλιώς δεν θα αποδεχθώ» τον τερματισμό του πολέμου, απάντησε ερωτηθείς πώς θα λυθεί το ζήτημα του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό από πυρηνικούς επιστήμονες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
