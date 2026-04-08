Τραμπ για τη συμφωνία με το Ιράν: «Πλήρης και ολοκληρωτική νίκη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη το βράδυ (τοπική ώρα· σήμερα νωρίς το πρωί ώρα Ελλάδας) το Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι ΗΠΑ κατήγαγαν «πλήρη και ολοκληρωτική νίκη» κλείνοντας συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, καταρχήν για δύο εβδομάδες, με το Ιράν.

Πρόκειται για «μια πλήρη και ολοκληρωτική νίκη. 100%. Δεν έχω καμιά αμφιβολία γι’ αυτό», είπε ο ρεπουμπλικάνος σε σύντομες δηλώσεις που έκανε τηλεφωνικά στο AFP.

Trump tells AFP the US has won a "total and complete victory" after agreeing a ceasefire deal with Iran.



Trump says he believes China persuaded its key ally Iran to negotiatehttps://t.co/aA9wy05LjH pic.twitter.com/uqNt2TFszS — AFP News Agency (@AFP) April 8, 2026

Διαβεβαίωσε επίσης ότι το ζήτημα του ουρανίου του Ιράν θα «επιλυθεί πλήρως». «Θα επιλυθεί πλήρως, αλλιώς δεν θα αποδεχθώ» τον τερματισμό του πολέμου, απάντησε ερωτηθείς πώς θα λυθεί το ζήτημα του ουρανίου που έχει εμπλουτιστεί σε υψηλό βαθμό από πυρηνικούς επιστήμονες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.