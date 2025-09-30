Νέα αντίδραση Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ: «Έχουμε επιφυλάξεις - Παραδοχή ήττας»

Η παλαιστινιακή, ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς αντέδρασε εκ νέου για το σχέδιο εκεχειρίας του Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο συμφωνήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησής του -στον Λευκό Οίκο- με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Μια παλαιστινιακή πηγή δήλωσε την Τρίτη στο Sky News Arabia ότι η Χαμάς έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα.

Η πηγή ανέφερε: «Η Χαμάς μελετά το σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου, αλλά έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις σχετικά με αυτό... Ορισμένοι ηγέτες της οργάνωσης το θεωρούν παραδοχή ήττας και εκκαθάριση της παλαιστινιακής υπόθεσης».

Η νέα αντίδραση της Χαμάς στο σχέδιο Τραμπ

Πρόσθεσε: «Η Χαμάς ζήτησε από τον μεσολαβητή του Κατάρ μια σειρά διευκρινίσεων σχετικά με τις εγγυήσεις ότι ο πόλεμος δεν θα ξαναρχίσει μετά την παραλαβή των Ισραηλινών ομήρων από τον Νετανιάχου, το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τη Λωρίδα της Γάζας, το εύρος της αποχώρησης και εγγυήσεις ότι οι ηγέτες του κινήματος στο εξωτερικό δεν θα στοχοποιηθούν στο μέλλον».

Η παλαιστινιακή πηγή επιβεβαίωσε: «Το Κατάρ ασκεί πιέσεις στο κίνημα να αποδεχτεί το σχέδιο και έχει ζητήσει από τους ηγέτες του να συζητήσουν τυχόν σχόλια σχετικά με το σχέδιο με την αμερικανική κυβέρνηση, δεσμευόμενο να μεταφέρει τις ανησυχίες τους στους Αμερικανούς».

Εξήγησε ότι «η Χαμάς έχει καλέσει σε διαβουλεύσεις τις παλαιστινιακές φατρίες, συμπεριλαμβανομένης της Φατάχ, προκειμένου να συντονιστεί μια ενιαία παλαιστινιακή απάντηση στο σχέδιο του Τραμπ».

Ωστόσο, σημείωσε ότι «η Φατάχ έχει καλέσει τη Χαμάς να αποδεχτεί το σχέδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος και να γλιτώσει ο λαός της Γάζας από περαιτέρω ταλαιπωρία, θανάτους και εκτοπισμούς».

Με πληροφορίες από Sky News Arabia