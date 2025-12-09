Νέα αντιπρόταση Ζελένσκι στο σχέδιο ειρήνης: Με νύχια και δόντια προσπαθεί να κρατήσει τα εδάφη

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στον Λευκό Οίκο, καθώς επιδιώκει να αποφύγει να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στη Ρωσία.

Το Κίεβο πρόκειται να προτείνει εναλλακτικές λύσεις στις ΗΠΑ, αφού ο Ζελένσκι απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο παράδοσης γης, λέγοντας ότι «δεν έχει κανένα δικαίωμα» να το πράξει βάσει του ουκρανικού ή του διεθνούς δικαίου, αναφέρει το BBC.

Έκανε τα σχόλια αυτά κατά τη διάρκεια συνάντησης με Ευρωπαίους και ηγέτες του ΝΑΤΟ τη Δευτέρα, στο πλαίσιο μιας συλλογικής προσπάθειας να αποτραπεί η υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια ειρηνευτική συμφωνία που περιλαμβάνει σημαντικές παραχωρήσεις για την Ουκρανία.

Ζελένσκι: Ξανά σε διπλωματικό «tour» της Ευρώπης

Εν τω μεταξύ, η πόλη Σούμι στη βορειοδυτική Ουκρανία έμεινε χωρίς ρεύμα κατά τη διάρκεια της νύχτας μετά από επίθεση με ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος.

Ο κυβερνήτης της περιοχής δήλωσε ότι περισσότερα από δώδεκα μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας, στην τελευταία από τις νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας. Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι.

Η συνεχιζόμενη διπλωματική περιοδεία του Ζελένσκι στην Ευρώπη έρχεται μετά από ημέρες εντατικών συνομιλιών μεταξύ Αμερικανών και Ουκρανών διαπραγματευτών το Σαββατοκύριακο, οι οποίες απέτυχαν να καταλήξουν σε συμφωνία στην οποία θα μπορούσε να συμφωνήσει το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι επρόκειτο να ενημερωθεί για την ιδιωτική αυτή σύνοδο κορυφής τη Δευτέρα από τον επικεφαλής βοηθό του Ρουστέμ Ούμεροφ, ο οποίος έγραψε στο Telegram ότι θα του παρείχε λεπτομέρειες για τις άμεσες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες βαδίζουν σε τεντωμένο σχοινί ανάμεσα στην υποστήριξη της Ουκρανίας και στη διατήρηση των ΗΠΑ στο πλευρό τους

Ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η ομάδα του θα μπορούσε να στείλει μια νέα πρόταση στους Αμερικανούς ήδη από την Τρίτη, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Σχετικά με το θέμα της παράδοσης γης, ο Ζελένσκι δήλωσε: «Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα».

Συνέχισε: «Δεν έχουμε κανένα νόμιμο δικαίωμα να το πράξουμε, σύμφωνα με την ουκρανική νομοθεσία, το σύνταγμά μας και το διεθνές δίκαιο. Και δεν έχουμε κανένα ηθικό δικαίωμα».

Ο Ζελένσκι υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στα σύνορα της Ουκρανίας θα πρέπει να εγκριθούν με δημόσιο δημοψήφισμα.