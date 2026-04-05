Νέα απάντηση του Ιράν: Πολεμικές αποζημιώσεις, αλλιώς παραμένουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ

Στις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με αναρτήσεις και δηλώσεις του απείλησε να καταστρέψει όλους τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ιράν, καθώς και τις γέφυρες της χώρας, εάν οι ηγέτες της χώρας δεν συμφωνήσουν να ανοίξουν τα Στενά του Ορμούζ μέχρι το βράδυ της Τρίτης (7/4), απάντησαν αξιωματούχοι της Τεχεράνης.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ ανέφερε ότι οι απερίσκεπτες ενέργειες του Αμερικανού προέδρου «παρασύρουν τις ΗΠΑ σε μια ζωντανή κόλαση» και του συνέστησε στον Τραμπ να σταματήσει να ακολουθεί τις εντολές του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Οι απερίσκεπτες κινήσεις σας παρασύρουν τις Ηνωμένες Πολιτείες σε μια ζωντανή ΚΟΛΑΣΗ για κάθε οικογένεια, και ολόκληρη η περιοχή μας θα καεί επειδή επιμένετε να ακολουθείτε τις εντολές του Νετανιάχου. Μην κάνετε κανένα λάθος: Δεν θα κερδίσετε τίποτα μέσω των εγκλημάτων πολέμου», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ.

Ιράν: Αποζημιώσεις και «τσουχτερά» διόδια στο Ορμούζ

«Η μόνη πραγματική λύση είναι ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού και ο τερματισμός αυτού του επικίνδυνου παιχνιδιού», προσέθεσε.

Ο Σεΐντ Μεχντί Ταμπαταμπάι, αναπληρωτής υπεύθυνος επικοινωνίας στο γραφείο του Ιρανού προέδρου, από την πλευρά του ανέφερε ότι το Ιράν θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ μόνο αφού λάβει αποζημίωση για τις πολεμικές ζημιές, η οποία θα καταβληθεί μέσω ενός «νέου νομικού καθεστώτος» βασισμένου σε τέλη διέλευσης.

Ο Ταμπαταμπάι σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφερε επίσης ότι ο Τραμπ, ο οποίος νωρίτερα σήμερα απείλησε να επιτεθεί στις υποδομές πολιτικής χρήσης του Ιράν λόγω του κλεισίματος των Στενών, «κατέφυγε σε χυδαιότητες και ανοησίες από απόλυτη απελπισία και οργή».

Χρησιμοποιώντας ρητορική Τραμπ προσέθεσε πως: «ο ηλίθιος μπάσταρδος έχει ξεκινήσει μανιωδώς έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας στην περιοχή και εξακολουθεί να καυχιέται γι’ αυτόν».