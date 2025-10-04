Νέα προειδοποίηση Τραμπ για Γάζα: «Να κινηθεί γρήγορα η Χαμάς, δεν θα ανεχτώ άλλη καθυστέρηση»

Φαίνεται πως ο Ντόναλντ Τραμπ καταλαβαίνει πως στη «βράση κολλάει το σίδερο», απευθύνοντας ακόμα ένα μήνυμα νωρίτερα προς της Χαμάς, για να επισπεύσει τις διαδικασίες συνομιλιών για το σχέδιο της Γάζας.

«Εκτιμώ το γεγονός ότι το Ισραήλ σταμάτησε προσωρινά τους βομβαρδισμούς, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία να ολοκληρωθεί η απελευθέρωση των ομήρων και η ειρηνευτική συμφωνία.

Η Χαμάς πρέπει να κινηθεί γρήγορα, αλλιώς όλα είναι ανοιχτά. Δεν θα ανεχτώ καθυστέρηση, την οποία πολλοί πιστεύουν ότι θα συμβεί, ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα όπου η Γάζα θα αποτελέσει ξανά απειλή. Ας το ολοκληρώσουμε (διαπραγματεύσεις) ΓΡΗΓΟΡΑ. Όλοι θα έχουν δίκαιη μεταχείριση!», ανάρτησε στο Truth Social.

Χαμάς: Τι «λένε» όσα δεν λέει

Η Χαμάς συμφωνεί να απελευθερώσει ομήρους, αλλά ζητά αλλαγές στο ειρηνευτικό σχέδιο, κάποιες άμεσα, και κάποιες άλλες μέσω των όσων δεν λέει.

Ουσιαστικά η μόνη ουσιαστική εξέλιξη είναι πως οι πλευρές έχουν συμφωνήσει να κάτσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την πρόταση του Τραμπ.

Η αποδοχή από τη Χαμάς ενός άλλου βασικού μέρους του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ, της ιδέας της παράδοσης της διακυβέρνησης της Γάζας σε Παλαιστίνιους τεχνοκράτες, είναι σαφώς σημαντική.

Ωστόσο, η Χαμάς αναφέρει πως χρειάζεται να παίξει έναν κάποιον ρόλο στη μελλοντική διοίκηση της Γάζας.

Το πιο κραυγαλέο, δια της απουσίας του, σημείο, είναι βέβαια η μη αναφορά της Χαμάς στον αφοπλισμό της οργάνωσης, που ζητά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ακόμα, η Χαμάς θέλει να διασφαλίσει ρόλο και σε μελλοντικές διαπραγματεύσεις για τη μοίρα της Γάζας, όντας, σημειωτέον, η ντε φάκτο κυβέρνηση της περιοχής.

Χαμάς - Δεκτικός ο Τραμπ

Δεδομένου ότι η δήλωση της οργάνωσης ήρθε λίγες μόνο ώρες αφότου ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέδωσε το τελευταίο τελεσίγραφο προς την ομάδα να συμφωνήσει μέχρι το βράδυ της Κυριακής, ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Μπενιαμίν Νετανιάχου αντιμετωπίζουν με σκεπτικισμό την εξέλιξη.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα τώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας.

«Με βάση τη δήλωση που μόλις εξέδωσε η Χαμάς, πιστεύω ότι είναι έτοιμη για μια διαρκή ειρήνη», δήλωσε ο Τραμπ λίγο μετά τη δημοσίευση της δήλωσης της Χαμάς.

«Το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει αμέσως τον βομβαρδισμό της Γάζας, ώστε να μπορέσουμε να απεγκλωβίσουμε τους ομήρους με ασφάλεια και ταχύτητα», είπε. «Αυτή τη στιγμή, είναι πολύ επικίνδυνο να το κάνουμε αυτό».

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που δημοσιεύθηκε αργότερα την Παρασκευή, ο Τραμπ χαρακτήρισε «μεγάλη μέρα» και ευχαρίστησε μια σειρά από χώρες που, όπως είπε, τον βοήθησαν να συντάξει την πρόταση.

Αλλά υπάρχει ακόμη ένας τεράστιος αριθμός λεπτομερειών που πρέπει να διευθετηθούν, προτού η ειρήνη στην περιοχή προσεγγίσει την πραγματικότητα. Και ο πρόεδρος φάνηκε να αναγνωρίζει ότι αυτό δεν ήταν κάτι που θα έρθει άμεσα.