Γάζα: Και το Ισλαμικό Τζιχάντ υποστηρίζει τη θετική απάντηση της Χαμάς για το σχέδιο Τραμπ

Ήδη από εχθές η Χαμάς, δήλωσε ότι είναι θετικά προσκήμενη στο σχέδιο Τραμπ για τερματισμό του πολέμου ενώ η αποδοχή βασικών όρων του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και πλέον το υποστηρίζει και το Ισλαμικό Τζιχάντ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, Άραβες μεσολαβητές από την Αίγυπτο και το Κατάρ προετοιμάζουν διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα καθ΄ οδόν προς την Αίγυπτο βρίσκεται ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουέιντ, ενώ από την πλευρά των Ισραηλινών θα συμμετάσχει ο υπουργός Στρατηγικής Ασφαλείας ο οποίος έχει προϋπάρξει επικεφαλής των συγκεκριμένων διαπραγματευτικών ομάδων.

Τα μέλη της Χαμάς αναμένεται ακόμη και σήμερα το βράδυ να βρίσκονται στην Αίγυπτο και πιθανότατα να γίνει και μια διάσκεψη των παλαιστινιακών οργανώσεων πριν καθίσουν στο τραπέζι με τους διαμεσολαβητές.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες εξελίξεις πιθανότατα αύριο Κυριακή 5/10 θα αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι μάλιστα οι Ισραηλινοί καταρτίζουν και λίστες για την ανταλλαγή αιχμαλώτων.

Διαβάστε επίσης: Κυριάκος Μητσοτάκης για παλαιστινιακό: «Σημαντικό βήμα προς τα εμπρός η δήλωση της Χαμάς»

Η Χαμάς δήλωσε την πρόθεσή της να απελευθερώσει όλους τους εναπομείναντες Ισραηλινούς ομήρους που κρατούνται στη Γάζα. Εκτιμάται ότι πρόκειται για 48 άτομα, εκ των οποίων περίπου 20 είναι πιθανώς εν ζωή καθώς και να παραδώσει την εξουσία σε άλλες παλαιστινιακές αρχές, σύμφωνα με τους βασικούς όρους του σχεδίου Τραμπ. Αν και απέφυγε να δεσμευτεί στον πλήρη αφοπλισμό της, η δήλωσή της χαρακτηρίστηκε από διεθνείς ηγέτες ως «σημαντικό βήμα» προς την ειρήνη.

Γάζα: Τι προβλέπει το σχέδιο Τραμπ

Η απάντηση της Χαμάς προκάλεσε θετική διεθνή αντίδραση, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «βλέπει σοβαρή πρόθεση για μια διαρκή ειρήνη».

Το σχέδιο που παρουσίασε προβλέπει

κατάπαυση του πυρός,

απελευθέρωση ομήρων και κρατουμένων,

αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από μεγάλα τμήματα της Γάζας

ανθρωπιστική βοήθεια

Σε αντάλλαγμα, η Χαμάς καλείται να παραδώσει τα όπλα και την εξουσία.

Και το Ισλαμικό Τζιχάντ στην Παλαιστίνη δέχεται το σχέδιο Τραμπ

Περαιτέρω ώθηση στην ειρηνευτική δυναμική έδωσε η υποστήριξη που εξέφρασε σήμερα (4/10) ο Ισλαμικός Τζιχάντ, η δεύτερη ισχυρότερη μαχητική παλαιστινιακή οργάνωση στη Γάζα. Η οργάνωση, που επίσης κρατά ομήρους και είναι γνωστή για τις σκληροπυρηνικές της θέσεις, ανακοίνωσε ότι η απάντηση της Χαμάς στο σχέδιο «αντικατοπτρίζει τη θέση όλων των παλαιστινιακών παρατάξεων αντίστασης»

Το γεγονός ότι αυτή η υποστήριξη ήρθε λίγες ημέρες αφού η ίδια οργάνωση είχε απορρίψει την πρόταση, θεωρείται ένδειξη αλλαγής στάσης και πιθανής κοινής στρατηγικής στο εσωτερικό της Γάζας.

Επιφυλάξεις με φόντο το σχέδιο Τραμπ

Παρά τη θετική κινητικότητα, οι αβεβαιότητες παραμένουν. Η Χαμάς δεν δεσμεύτηκε ρητά για αφοπλισμό, ένα από τα βασικά αιτήματα του Ισραήλ. Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι η νέα ρητορική της οργάνωσης είναι περισσότερο επικοινωνιακή στρατηγική παρά ουσιαστική αλλαγή.

Επιπλέον, υπάρχει ανησυχία ότι είτε η ίδια η Χαμάς είτε το Ισραήλ ή ακόμη και ο Τραμπ, εν όψει εκλογικών σκοπιμοτήτων, θα μπορούσαν να παρεκκλίνουν από την πορεία προς συμφωνία.

Στο μεταξύ, στη Γάζα η ανθρωπιστική κρίση συνεχίζεται. Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της περιοχής, που ελέγχεται από τη Χαμάς αλλά θεωρείται αξιόπιστη πηγή από διεθνείς οργανισμούς, ο αριθμός των Παλαιστινίων νεκρών από την έναρξη του πολέμου ξεπερνά πλέον τους 67.000 — με τις γυναίκες και τα παιδιά να αποτελούν περίπου τους μισούς.



