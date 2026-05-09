Νέα δεδομένα για το «σημείο μηδέν» του χανταϊού: Στο «μικροσκόπιο» η βόρεια Παταγονία

Νέες αποκαλύψεις που φέρνει στο φως η Mail on Sunday επαναφέρουν στο επίκεντρο την έρευνα για την προέλευση του θανατηφόρου χανταϊού που συνδέεται με το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί θάνατοι επιβατών. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το λεγόμενο «σημείο μηδέν» της μόλυνσης φαίνεται να εντοπίζεται περίπου 1.500 μίλια βόρεια από την Ουσουάια της Αργεντινής, περιοχή που αρχικά θεωρούνταν πιθανή πηγή του ιού.

Επιστημονικές και επίσημες αναφορές είχαν αποδώσει την προέλευση του θανατηφόρου στελέχους του hantavirus σε περιοχή της Ουσουάια, στο νότιο άκρο της Αργεντινής, κοντά σε χώρο παρατήρησης πουλιών και μεγάλη χωματερή. Ωστόσο, νεότερα στοιχεία δείχνουν ότι το ζευγάρι Ολλανδών επιβατών, το οποίο φέρεται να μετέφερε τον ιό στο πλοίο και αποτέλεσε την αρχική εστία μετάδοσης, είχε προηγουμένως ταξιδέψει στη βόρεια Παταγονία — περιοχή όπου έχουν καταγραφεί δεκάδες κρούσματα και αρκετοί θάνατοι τους τελευταίους μήνες.

Το στέλεχος που συνδέεται με τα περιστατικά στο πλοίο είναι γνωστό ως «Andes virus» και εντοπίζεται σε συγκεκριμένες επαρχίες της βόρειας Παταγονίας. Αργεντινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν πλέον ότι η αρχική έκθεση του ζευγαριού στον ιό είναι «σχεδόν σίγουρα» συνδεδεμένη με εκείνη την περιοχή, απορρίπτοντας το σενάριο της Ουσουάια ως πηγή μόλυνσης.

Την ίδια ώρα, οι υγειονομικές αρχές της Αργεντινής, σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, επιχειρούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις μετακινήσεις των επιβατών πριν την επιβίβασή τους στο πλοίο, προκειμένου να εντοπιστεί η ακριβής αλυσίδα μετάδοσης.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να παρεμβαίνει για να καθησυχάσει το κοινό ενόψει της προσέγγισης του πλοίου σε ευρωπαϊκά λιμάνια, υπογραμμίζοντας ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό παραμένει χαμηλός, παρά τη σοβαρότητα των μεμονωμένων περιστατικών.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς η επιστημονική κοινότητα προσπαθεί να ξεκαθαρίσει αν πρόκειται για μεμονωμένη αλυσίδα μετάδοσης ή για ευρύτερη επιδημιολογική διασπορά που συνδέεται με συγκεκριμένες περιοχές της Νότιας Αμερικής.

ΠΟΥ: Μήνυμα καθησυχασμού για το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius

Σε προσπάθεια να κατευνάσει την ανησυχία που έχει προκληθεί, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) απηύθυνε δημόσιο μήνυμα προς τους κατοίκους της Τενερίφης, με αφορμή την επικείμενη άφιξη του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο έχουν καταγραφεί κρούσματα χανταϊού.

Το πλοίο, που μεταφέρει περισσότερους από 140 επιβάτες και μέλη πληρώματος, κατευθύνεται προς τα Κανάρια Νησιά και αναμένεται να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχία σε μερίδα κατοίκων για πιθανή υγειονομική διασπορά.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, μαζί με Ισπανούς αξιωματούχους, αναμένεται να μεταβούν στο νησί για τον συντονισμό της διαδικασίας αποβίβασης επιβατών και πληρώματος, στο πλαίσιο αυστηρών υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σε μήνυμά του προς τους πολίτες, ο επικεφαλής του ΠΟΥ αναγνώρισε τις ανησυχίες που προκαλεί η κατάσταση, υπενθυμίζοντας ότι εικόνες επιδημικών γεγονότων του παρελθόντος έχουν αφήσει έντονο αποτύπωμα, αλλά τόνισε ότι ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία παραμένει χαμηλός και η κατάσταση βρίσκεται υπό συνεχή έλεγχο.

Η άφιξη του πλοίου συνοδεύεται από αυξημένα μέτρα επιτήρησης και συντονισμό διεθνών υγειονομικών αρχών, με στόχο την ασφαλή διαχείριση των επιβατών και την αποφυγή περαιτέρω ανησυχίας στις τοπικές κοινωνίες.