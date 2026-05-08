«Είχαμε περίπου 30 κρούσματα»: Όταν ο χανταϊός χτύπησε τα Ιωάννινα την δεκαετία του '80

Μπορεί ο χανταϊός να έκανε τώρα την εμφάνισή του και να προκάλεσε την ανησυχία της ιατρικής κοινότητας. αλλά δεν πρόκειται για κάτι καινούργιο. Μάλιστα, τη δεκαετία του 90 «χτύπησε» και τη χώρα μας και συγκεκριμένα την ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων.

Μιλώντας στο Mega, ο παθολόγος Γιώργος Παππάς, αφού εξήγησε ότι οι χανταϊόι στην Ευρώπη και στην Ασία, δεν είναι τόσο θανατηφόροι όσο είναι στη Λατινική Αμερική και συνιστώντας ψυχραιμία, θυμήθηκε την «επίσκεψη του ιού» στη χώρα.

«Dobrava λέγεται ο χανταϊός που έχουμε στη Νότια Ευρώπη. Είναι αυτός που σκοτώνει λιγότερο. Στην Ήπειρο, το 1985 μέχρι το 1992, είχαμε περίπου γύρω στα 30 κρούσματα σε συγκεκριμένες περιοχές.

Κάποια από αυτά ήταν και μαζεμένα, βγήκαν σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Εντοπίστηκαν και τα τρωκτικά που ήταν υπεύθυνα. Ευτυχώς μόνο ένας πέθανε από τους τριάντα. Στη συνέχεια είδαμε ότι άλλα τρωκτικά σε άλλες περιοχές της Ηπείρου επίσης μπορούσαν να φιλοξενούνε χανταϊόυς και να είναι δυνητικά επικίνδυνοι, όμως πολύ σπάνια κρούσματα στον 21ο αιώνα.

Εγώ έχω συναντήσει μόνο δύο κρούσματα και δεν ήταν θανατηφόρα, επέζησαν», είπε ο γιατρός για τον χανταϊό που είχε χτυπήσει την Ελλάδα.