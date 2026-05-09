Xανταϊός: Δύο νέα κρούσματα - Πόσα είδη υπάρχουν και ποιος τύπος είχε χτυπήσει την Ελλάδα

Μεγάλη ανησυχία έχει προκαλέσει η εμφάνιση του χανταϊού και δύο νέα κρούσματα ήρθαν να προστεθούν στη λίστα.

Το ιδιαίτερο με τις δύο νέες περιπτώσεις, είναι ότι βρίσκονται σε πολύ μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Το ένα, στην Ισπανία και το άλλο στο Τριστάν ντα Κούνια του Νότιου Ατλαντικού, το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο νησί στον κόσμο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επιβεβαίωσε έξι συνολικά κρούσματα παγκοσμίως.

Xανταϊός: Πόσα είδη υπάρχουν

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, επίκουρος καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας ΕΚΠΑ, επεσήμανε αρχικά ότι, δεν κινδυνεύουμε από πανδημία χανταϊού.

Ξεκαθαρίζει ότι ο κίνδυνος για την Ευρώπη είναι χαμηλός, καθώς δεν υπάρχουν ενδείξεις εύκολης μ

Εξηγεί ότι στη Νότια Αμερική υπάρχουν συγκεκριμένοι χανταϊοί, οι οποίοι λέγονται οι «ιοί του Νέου Κόσμου». Η επιστημονική κοινότητα γνωρίζει ότι ο ιός των 'Ανδεων σπανίως και δύσκολα μεν, μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο. Τα στελέχη που εντοπίζονται στη Νότια Αμερική, όπως αυτό των 'Ανδεων, συνδέονται κυρίως με σοβαρά αναπνευστικά σύνδρομα και παρουσιάζουν υψηλότερη θνητότητα σε σύγκριση με τα ευρωπαϊκά στελέχη.

«Οι ιοί χανταϊού στην Ευρώπη και στην Ελλάδα έχουν διαφορετική επικινδυνότητα και ηπιότερη κλινική εικόνα, από αυτούς της Λατινικής Αμερικής, χωρίς μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και προκαλούν διαφορετικό σύνδρομο», εξηγεί ο κ. Μαγιορκίνης.

Τονίζει μάλιστα ότι αυτά είναι γνωστά και δεν θεωρεί ότι υπάρχει υψηλή επικινδυνότητα για τη δημόσια υγεία.

Ο καθηγητής εξηγεί ότι η θνητότητα των ιών της Λατινικής Αμερικής κυμαίνεται από 10 έως 30%. Ωστόσο, όπως επισημαίνει αυτή η εκτίμηση θεωρείται υψηλή διότι τα κρούσματα με ήπια συμπτώματα «κατά πάσα πιθανότητα δεν διαγιγνώσκονται ούτε καταγράφονται, οπότε μιλάμε για υπερεκτίμηση».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι υπάρχουν από 10.000 έως 100.000 ανθρώπινα περιστατικά παγκοσμίως κάθε χρόνο, με τη σοβαρότητα να ποικίλει ανάλογα με το στέλεχος.

«Για τους χανταϊούς που βρίσκονται στην Ευρώπη η θνητότητα θεωρείται σημαντικά χαμηλότερη. Δεν έχουμε όμως, ακριβή εκτίμηση. Υπολογίζουμε ότι είναι γύρω στο 10%», αναφέρει ο κ. Μαγιορκίνης.

Προσθέτει ότι δεν υπάρχει ειδική θεραπεία ή εμβόλιο για τον χανταϊό, ενώ η αντιμετώπιση των περιστατικών είναι υποστηρικτική.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα, όταν ο χανταϊός είχε χτυπήσει τα Ιωάννινα το 1980, είχε κάνει την εμφάνισή του ο τύπος .Dobrava-Belgrade (DOBV), που είναι ο λιγλότερο θανατηφόρος.

Τα Συμπτώματα

Στην Αμερική, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει καρδιοπνευμονικό σύνδρομο, ενώ στην Ευρώπη ξεκινάει με πυρετό, κακουχία και σε κάποιο επίπεδο αρχίζει και προσβάλλει και τους νεφρούς.

Τα συμπτώματα τυπικά ξεκινούν μία με οκτώ εβδομάδες μετά την έκθεση. Ο μέσος χρόνος εμφάνισης των συμπτωμάτων είναι περίπου δύο βδομάδες.