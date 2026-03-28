Νέα δεδομένα στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: Γιατί η εμπλοκή των Χούθι αποτελεί τεράστια κλιμάκωση

Οι Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι προσκείμενοι στο Ιράν, επιβεβαίωσαν το Σάββατο ότι εξαπέλυσαν επίθεση στο Ισραήλ για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του τρέχοντος ισραηλινο-αμερικανικού πολέμου εναντίον του Ιράν, σηματοδοτώντας την είσοδό τους στη σύγκρουση και αυξάνοντας τις προοπτικές μιας ευρύτερης περιφερειακής αντιπαράθεσης.

Το Ισραήλ είχε δηλώσει νωρίτερα ότι εργαζόταν για την αναχαίτιση ενός πυραύλου από την Υεμένη.

Η ομάδα δήλωσε ότι η επίθεση με μπαράζ πυραύλων ήρθε μετά από συνεχιζόμενες στοχοποιήσεις υποδομών στο Ιράν, τον Λίβανο, το Ιράκ και τα παλαιστινιακά εδάφη, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις τους θα συνεχιστούν μέχρι να σταματήσει η «επιθετικότητα» σε όλα τα μέτωπα.

Στρατιωτικός αναλυτής δήλωσε στο SkyNews ότι η κίνηση των χούθι αποτελεί «τεράστια κλιμάκωση».

«Είναι ένα νέο μέτωπο και αυτό είναι το βασικό — επεκτείνει τη σύγκρουση στην περιοχή», είπε ο Σον Μπελ και συνέχισε: «Δημιουργεί ένα ακόμη πρόβλημα που πρέπει να διαχειριστούν οι Αμερικανοί, οι οποίοι ήδη προσπαθούν να απεμπλακούν. Όλα δείχνουν ότι η κατάσταση κλιμακώνεται συνολικά».

Διαβάστε ακόμα: Νέες απειλές Πεζεσκιάν: «Αν γίνουν κι άλλες επιθέσεις σε ιρανικές υποδομές, η απάντηση μας θα είναι ισχυρή»

Οι Χούθι μπορούν να χτυπήσουν στόχους μακριά από την Υεμένη

Η επίθεση των Χούθι, όπως αναφέρει το Reuters συνιστά μια δυνητικά δυσοίωνη νέα απειλή για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, η οποία ήδη έχει διαταραχθεί σοβαρά από το ουσιαστικό κλείσιμο των κρίσιμης σημασίας Στενών του Ορμούζ, μέσω των οποίων διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου.

Η οργάνωση, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξαπολύσει τακτικές πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, έχει αποδείξει ότι μπορεί να πλήττει στόχους πολύ πέρα από την Υεμένη και να διαταράσσει τις θαλάσσιες οδούς γύρω από την Αραβική Χερσόνησο και την Ερυθρά Θάλασσα, όπως έκανε προς υποστήριξη της Χαμάς στη Γάζα μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την Παρασκευή δήλωσαν ότι είναι έτοιμοι να δράσουν εάν συνεχιστεί αυτό που χαρακτήρισαν ως κλιμάκωση κατά του Ιράν και του «Άξονα της Αντίστασης» στον πόλεμο.

Εάν οι Χούθι ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας προφανής στόχος θα ήταν τα Στενά Μπαμπ αλ-Μαντάμπ, ανοιχτά των ακτών της Υεμένης, ένα κρίσιμο σημείο για τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ, που θα μπορούσε να επιτείνει την αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο.

Οι διαταραχές έχουν ήδη προκαλέσει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε όλο τον κόσμο, εντείνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν επιβαρύνει επιχειρήσεις και καταναλωτές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι διαπραγματεύσεις του Τραμπ και στο φόντο περισσότερα πλήγματα

Καθώς οι συγκρούσεις συνεχίζονται και οι οικονομικές επιπτώσεις αυξάνονται, οι χρηματοπιστωτικές αγορές αντιδρούν με ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία.

Οι χρηματιστηριακές αγορές κατέγραψαν απότομη πτώση την Παρασκευή, λόγω φόβων ότι η σύγκρουση θα παραταθεί.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα πλήξει ιρανικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και άλλες ενεργειακές υποδομές, εάν το Ιράν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ -μια ενδεχόμενη κλιμάκωση με καταστροφικές συνέπειες, που θα μπορούσε να προκαλέσει αντίστοιχα ιρανικά πλήγματα κατά των συμμάχων των ΗΠΑ στον Κόλπο. Ωστόσο, έχει παρατείνει την προθεσμία που είχε θέσει για αυτή την εβδομάδα, δίνοντας στο Ιράν ακόμη 10 ημέρες για να απαντήσει.